Un responsable del Vaticano realiza un inusual viaje a Taiwán para asistir a unas celebraciones budistas

Miembros de la Fundación Budista Tzu Chi conmemoran el 60 aniversario de la organización durante una ceremonia anual de baño de Buda que marca el cumpleaños de Buda, el Día de la Madre y el Día Mundial del Tzu Chi en Taipéi, Taiwán

​Un funcionario del Vaticano realiza esta semana un inusual viaje a Taiwán con motivo del 60.º aniversario ‌de la creación de ‌la organización benéfica budista Fundación Tzu Chi, en un momento en que la Santa Sede está trabajando para mejorar sus relaciones con China.

El Vaticano es uno de los únicos 12 países que mantienen relaciones diplomáticas formales con Taiwán, territorio reivindicado por China, y el único ​de Europa, aunque ⁠no tiene embajador en Taipéi.

Tzu Chi y el ‌Ministerio de Asuntos Exteriores de Taiwán informaron ⁠de que el cardenal Peter Turkson, ⁠canciller de la Pontificia Academia de Ciencias Sociales, se encontraba esta semana en Taipéi para asistir a los actos ⁠conmemorativos de la organización benéfica.

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"Taiwán y el Vaticano ​comparten valores universales como la libertad ‌religiosa, los derechos humanos, la ‌paz y la fraternidad", dijo el Ministerio de ⁠Asuntos Exteriores en un comunicado, añadiendo que acoge con satisfacción y apoya los intercambios y la cooperación religiosa a nivel internacional.

Tzu Chi indicó que Turkson participó en ​un acto ‌conmemorativo celebrado el domingo por la mañana en el condado oriental de Hualien, donde la organización benéfica tiene su sede.

El Vaticano no respondió a una solicitud de comentarios.

Otro funcionario del Vaticano, ⁠Paulin Batairwa Kubuya, subsecretario del Dicasterio para el Diálogo Interreligioso, visitó Taiwán el año pasado para asistir a una conferencia y reunirse con miembros de diferentes confesiones religiosas.

Sin embargo, a pesar de sus vínculos formales, el presidente de Taiwán, Lai Ching-te, no asistió ni al funeral del papa Francisco ‌el año pasado ni a la toma de posesión del papa León XIV en el Vaticano.

El domingo por la noche, miles de voluntarios y personal de Tzu Chi participaron en la celebración principal en la Plaza de la ‌Libertad de Taipéi, a la que asistieron Lai y también el embajador de facto de Estados Unidos en Taiwán, Raymond ‌Greene.

Tzu Chi ⁠trabaja en todo el mundo, especialmente en zonas afectadas por desastres, y, aunque es una ​organización budista, opera de manera interreligiosa.

Con información de Reuters