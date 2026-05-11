India y Perú mantendrían conversaciones sobre un acuerdo de libre comercio en junio, según diplomático

Es probable que India y Perú celebren en junio la próxima ronda de negociaciones sobre un posible acuerdo de libre comercio, dijo a Reuters un alto diplomático peruano, quien añadió que el acuerdo podría firmarse a finales de año.
"En principio, en junio vamos a reanudar las negociaciones", dijo Javier Paulinich, embajador de Perú en India.
Perú, el tercer mayor productor mundial de cobre, también está negociando un capítulo sobre minerales críticos con India, señaló Paulinich.
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El Ministerio de Comercio e Industria de India no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios enviada por correo electrónico.
La empresa india Hindalco Industries también estaba interesada en comprar cobre de Perú, señaló Paulinich.
"Creo que están intentando negociar", dijo.
Hindalco no respondió de inmediato a un correo electrónico de Reuters en el que se le pedían comentarios.
Perú produjo alrededor de 2,7 millones de toneladas métricas de cobre en 2024 y atrajo 4.960 millones de dólares en inversión extranjera en el sector.
Anticipándose a un aumento de la demanda y a posibles déficits de suministro, India, una de las economías de mayor crecimiento del mundo, ha instado a sus empresas mineras a invertir en el extranjero para asegurar las cadenas de suministro de cobre y gestionar posibles interrupciones, según un documento de política gubernamental publicado el año pasado.
India, el segundo mayor importador mundial de cobre refinado, podría tener que abastecerse del 91% al 97% de sus necesidades de concentrado de cobre en el extranjero para 2047, según estimaciones oficiales.
Las importaciones de cobre de India aumentaron un 4%, hasta alcanzar los 1,2 millones de toneladas métricas, en el año fiscal que finalizó en marzo de 2025. Se espera que la demanda aumente hasta los 3-3,3 millones de toneladas para 2030 y hasta los 8,9-9,8 millones de toneladas para 2047, según ha indicado el Gobierno.
Con información de Reuters