Ucrania denuncia ataques rusos y enfrentamientos pese al alto el fuego

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, visita una posición de miembros del servicio ucraniano en la línea del frente, en medio del ataque de Rusia contra Ucrania, en la región de Donetsk, Ucrania

Las ​autoridades militares y regionales de Ucrania informaron el lunes de ataques con drones rusos y enfrentamientos en ‌el campo de batalla ‌durante las últimas 24 horas, a pesar del alto el fuego negociado por Estados Unidos.

Ucrania y Rusia acordaron el viernes un alto el fuego del 9 al 11 de mayo como parte de una iniciativa de paz liderada por Estados Unidos bajo la presidencia de ​Donald Trump para ⁠poner fin a más de cuatro años de guerra ‌desde la invasión a gran escala de ⁠Rusia en 2022.

El alto el ⁠fuego, que Trump dijo el viernes que esperaba que se prolongara, ya mostraba signos de tensión el domingo, cuando ⁠cada parte acusó a la otra de violarlo.

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El ​presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, afirmó el domingo ‌que Moscú se había abstenido ‌de llevar a cabo ataques aéreos y con ⁠misiles a gran escala, pero que había continuado con los asaltos a lo largo de partes del extenso frente en el que avanza el ejército ruso.

El Ministerio ​de Defensa ‌ruso acusó el domingo a Ucrania de incumplir el alto el fuego, afirmando que había derribado 57 drones ucranianos durante el día anterior y que había "respondido de la misma manera" en ⁠el campo de batalla. No informó de inmediato sobre la situación en el campo de batalla el lunes.

En Ucrania, una persona murió y dos resultaron heridas en la región sudoriental de Zaporiyia, según informó el gobernador regional. Dos personas murieron y dos resultaron heridas en la región meridional de ‌Jersón, según informó el gobernador de la región de Jersón.

Tres personas resultaron heridas en la vecina región de Mikoláiv, cinco en la región septentrional de Járkov y cuatro en la región oriental de Donetsk, según informaron los gobernadores ‌de las respectivas regiones.

El Estado Mayor del ejército ucraniano dijo que se habían registrado 180 enfrentamientos en el campo de ‌batalla a lo ⁠largo de la línea del frente en las últimas 24 horas y que el ejército ​ruso había desplegado el domingo 8.037 drones kamikaze en ataques contra asentamientos y posiciones militares.

Con información de Reuters