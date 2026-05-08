Trump dice que el alto el fuego sigue vigente tras los enfrentamientos entre EEUU e Irán

La marina iraní dispara un misil en un lugar desconocido

Las fuerzas estadounidenses e iraníes se enfrentaron en el golfo Pérsico, y Emiratos Árabes Unidos sufrieron nuevos ataques, lo que puso en peligro el alto el fuego vigente desde hacía un mes y alejó el ‌horizonte de una solución diplomática a la crisis.

El ‌recrudecimiento de los combates se produjo mientras Washington esperaba una respuesta de Teherán a su propuesta para poner fin al conflicto, que comenzó con ataques aéreos conjuntos de EEUU e Israel en todo Irán el 28 de febrero.

El presidente Donald Trump dijo el jueves que tres destructores de la Armada de EEUU fueron atacados mientras atravesaban el estrecho, una vía por la que circula alrededor de una quinta parte del petróleo y el gas natural licuado del mundo y que Irán ha cerrado prácticamente por completo desde que comenzó el conflicto.

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"Tres destructores estadounidenses de clase World Class acaban de atravesar, con gran ​éxito, el estrecho de Ormuz, bajo fuego ⁠enemigo. Los tres destructores no sufrieron daños, pero los atacantes iraníes sí", escribió Trump en la red social Truth ‌Social.

Trump dijo posteriormente a los periodistas que el alto el fuego seguía vigente y trató de ⁠restar importancia al incidente.

"Hoy se han metido con nosotros. Les hemos dado ⁠una lección", dijo Trump en Washington.

El alto mando militar conjunto de Irán acusó a EEUU de violar el alto el fuego al atacar un petrolero iraní y otro buque, y de llevar a cabo ataques aéreos contra zonas civiles en la ⁠isla de Qeshm, en el estrecho de Ormuz, y en zonas costeras cercanas. El ejército dijo que respondió ​atacando buques militares estadounidenses al este del estrecho y al sur del puerto de ‌Chabahar.

Un portavoz del Cuartel General Central Khatam al-Anbiya de Irán ‌dijo que los ataques iraníes causaron "daños significativos", pero el Mando Central de EEUU señaló que ninguno de sus ⁠activos había sido alcanzado.

La cadena iraní Press TV informó más tarde de que, tras varias horas de fuego cruzado, "la situación en las islas iraníes y las ciudades costeras del estrecho de Ormuz ha vuelto a la normalidad".

Ambas partes han intercambiado disparos ocasionalmente desde que entró en vigor el alto el fuego el 7 de abril, y Irán ha atacado objetivos en países ​del golfo Pérsico, incluidos ‌Emiratos Árabes Unidos.

Apenas se conocieron detalles de inmediato sobre el último ataque contra Emiratos Árabes Unidos. Desde que comenzó la guerra, Irán ha atacado con frecuencia a Emiratos Árabes Unidos y a otros países del golfo Pérsico, que albergan bases estadounidenses.

Los precios del petróleo subían en las primeras operaciones bursátiles del viernes en Asia, con el crudo Brent superando los 100 dólares por barril tras los últimos enfrentamientos, mientras que los precios ⁠de las acciones retrocedían tras las fuertes ganancias de esta semana, impulsadas por las esperanzas de una rápida resolución del conflicto.

"A pesar de las hostilidades en curso y de que los precios del petróleo siguen siendo elevados, los mercados están descontando una duración limitada", dijo Marija Veitmane, directora de análisis de renta variable de State Street Markets.

TRUMP INSTA A UN FIN NEGOCIADO DE LA GUERRA

Trump sugirió que las conversaciones en curso con Teherán seguían su curso a pesar de las hostilidades del jueves, y dijo a los periodistas: "Estamos negociando con los iraníes".

Antes de los últimos ataques, EEUU había planteado una propuesta que pondría fin formalmente al conflicto, pero que ‌no abordaba las principales exigencias estadounidenses de que Irán suspendiera su programa nuclear y reabriera el estrecho.

Teherán dijo que aún no había tomado una decisión sobre el plan que se estaba gestando.

Aun así, Trump dijo que Teherán había reconocido su exigencia de que Irán nunca pudiera obtener un arma nuclear, una prohibición que, según él, se detallaba en la propuesta estadounidense.

"No hay ninguna posibilidad. Y ellos lo saben, y lo han aceptado. Veamos si están dispuestos a firmarlo", dijo Trump.

Cuando se le preguntó cuándo podría alcanzarse ‌un acuerdo, Trump respondió: "Puede que no suceda, pero podría ocurrir en cualquier momento. Creo que ellos quieren llegar a un acuerdo más que yo".

La guerra ha puesto a prueba la relación de Trump con su base de seguidores en Estados Unidos, después de que hubiera ‌hecho campaña en contra de ⁠la participación de Estados Unidos en guerras extranjeras y prometiera bajar los precios del combustible.

Los precios medios de la gasolina en EEUU han subido más de un 40% desde finales de febrero, aumentando ​en unos 1,20 dólares por galón hasta superar los 4 dólares, según datos de la Asociación Estadounidense del Automóvil, en un momento en que las interrupciones en los envíos de petróleo a través del estrecho de Ormuz han impulsado al alza los precios del crudo.

Con información de Reuters