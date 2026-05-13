Starmer se enfrenta a su mayor reto mientras reportes de dimisión eclipsan el discurso del rey

El primer ministro británico, Keir Starmer, atraviesa la Cámara de los Comunes para asistir a la apertura solemne del Parlamento en el Palacio de Westminster, Londres, Reino Unido

Por Elizabeth Piper, Andrew ​MacAskill y Alistair Smout

LONDRES, 13 mayo (Reuters) - Keir Starmer se enfrentó el miércoles a su mayor desafío hasta la fecha, cuando ‌se supo que su ‌ministro de Sanidad estaba planeando su dimisión para intentar desencadenar una contienda por la sucesión del primer ministro británico, quien había solicitado un respiro para presentar el programa de su Gobierno.

La noticia publicada en el diario The Times de que el ministro de Sanidad, Wes Streeting, se disponía a dimitir ya el jueves para ​lanzar una candidatura formal ⁠al liderazgo del partido eclipsó el discurso del rey Carlos ‌III, en el que el Gobierno expone formalmente su ⁠agenda.

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Los futuros de los bonos del ⁠Estado británico cayeron bruscamente tras la noticia, deshaciendo las ganancias del día, al igual que los bonos del Estado a 20 y 30 años, ⁠que registraban un ligero aumento en los costos de financiación ​durante la jornada.

Anteriormente, Streeting se reunió brevemente con ‌Starmer en su despacho de Downing ‌Street, pero dijo que no haría comentarios sobre esa reunión. ⁠Su oficina no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Starmer ha intentado restar importancia a los desafíos a su autoridad y seguirá adelante con la presentación de planes para impulsar el ​crecimiento económico, ‌la seguridad energética y la defensa en un discurso del rey que podría ser el último de su Gobierno. Estos planes tal vez nunca se lleven a cabo.

PODRÍA DESENCADENARSE UNA CARRERA POR EL LIDERAZGO

Pero un desafío directo por ⁠parte de Streeting supondría una crisis más profunda para Starmer, lo que podría desencadenar una nueva contienda por el liderazgo si el ministro de Sanidad cuenta con el apoyo de 81 parlamentarios laboristas para presentar su candidatura.

Esto podría animar a otros rivales a entrar en la carrera, aunque dos posibles aspirantes, el alcalde del Gran Mánchester, Andy Burnham, y ‌la ex vice primera ministra Angela Rayner, tienen que superar obstáculos antes de poder presentarse.

Burnham no cuenta con el escaño necesario en el Parlamento para presentar una candidatura y Rayner aún no ha resuelto del todo los problemas fiscales que provocaron su dimisión del cargo ‌el año pasado.

Se considera que Streeting se sitúa en la derecha del Partido Laborista, mientras que tanto Burnham como Rayner proceden de su "izquierda moderada". ‌Algunos inversionistas están nerviosos ⁠ante la posible elección de un primer ministro laborista de izquierdas más tradicional, partidario de subir los impuestos ​y aumentar el gasto público.

Con información de Reuters