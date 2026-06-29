FOTO DE ARCHIVO: Lagarde, presidenta del BCE, habla con los periodistas tras la reunión del Consejo de Gobierno.

​La economía de la zona del euro parece haber desarrollado una mayor resiliencia ante las perturbaciones económicas, lo ‌que permite al Banco ‌Central Europeo subir las tasas de interés con mayor facilidad sin temor a que causen tensiones financieras, dijo el lunes la presidenta del BCE, Christine Lagarde.

La resistencia podría resultar útil, ya que es probable que el bloque monetario de 21 países se enfrente a un número cada vez mayor de perturbaciones ​inflacionistas en los ⁠próximos años, y que los responsables de política monetaria se ‌vean ante el dilema de simplemente hacer caso ⁠omiso de la volatilidad de los ⁠precios o actuar con firmeza, agregó Lagarde.

El BCE se convirtió este mes en el primer gran banco central del mundo en ⁠subir las tasas de interés ante la crisis energética ​inducida por la guerra de Irán, y ‌ahora se debate en su ‌interior si es necesaria una nueva medida para contener las ⁠presiones sobre los precios.

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Esta resiliencia económica es fruto del refuerzo del conjunto de herramientas del BCE, la mejora de la arquitectura financiera de la zona del euro en su conjunto ​y más ‌instrumentos, como la supervisión bancaria conjunta.

"Aunque es más probable que nos enfrentemos a perturbaciones que alejen la inflación del objetivo, la resiliencia que Europa ha desarrollado hace que sus efectos sobre nuestra economía estén más ⁠contenidos", dijo Lagarde en un discurso en el foro del BCE sobre banca central.

"Por lo tanto, es posible que nos encontremos con mayor frecuencia en una zona intermedia, entre las perturbaciones que podemos ignorar y aquellas a las que debemos reaccionar con firmeza", añadió.

Dar con la respuesta adecuada en esta zona gris ha requerido ‌innovación por parte del BCE, y el banco se basará en lo hecho en los últimos años para sus próximas decisiones, señaló Lagarde.

El banco usa ahora los avances en materia de datos para obtener una visión en tiempo real de la evolución económica ‌y de los precios, y ha realizado importantes inversiones para mejorar sus proyecciones, que han demostrado ser fiables a pesar de la ‌volatilidad de los ⁠últimos meses.

"Y ambos aspectos se refuerzan mutuamente: podemos contrastar continuamente nuestras previsiones con los datos que ​van llegando para verificar si siguen por el buen camino, de modo que no acabemos basándonos en previsiones desactualizadas", señaló Lagarde.

Con información de Reuters