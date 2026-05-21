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No se debe recurrir a la violencia contra jefes de Estado, dice Rusia sobre Cuba

21 de mayo, 2026 | 12.45

El Kremlin dijo el jueves ‌que no ‌aprueba la presión que Estados Unidos ejerce sobre Cuba y afirmó que, bajo ninguna circunstancia, se debe recurrir ​a ⁠la violencia contra los ‌jefes de Estado.

Estados ⁠Unidos anunció ⁠el miércoles cargos de asesinato contra el expresidente ⁠Raúl Castro, lo que ​supone una ‌escalada significativa en ‌la campaña de Washington ⁠contra Cuba, donde los comunistas de Castro han estado ​al ‌mando desde que su difunto hermano Fidel lideró una revolución en 1959.

"Creemos que ⁠la presión que se está ejerciendo sobre Cuba es inaceptable. Creemos que bajo ninguna circunstancia deben utilizarse tales métodos —métodos ‌violentos— contra jefes de Estado, ya sean antiguos o actuales", dijo el portavoz del Kremlin, ‌Dmitry Peskov, según la agencia RIA Novosti.

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"No lo aprobamos", ‌añadió.

(Reporte ⁠de Ksenia Orlova, redacción de Dmitry ​Antonov; edición de Guy Faulconbridge; Editado en Español por Ricardo Figueroa)

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