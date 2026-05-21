FOTO DE ARCHIVO: El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, asiste a un desfile militar en el Día de la Victoria, que marca el 81 aniversario de la victoria sobre la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial, en la Plaza Roja en el centro de Moscú

El Kremlin dijo el jueves ‌que no ‌aprueba la presión que Estados Unidos ejerce sobre Cuba y afirmó que, bajo ninguna circunstancia, se debe recurrir ​a ⁠la violencia contra los ‌jefes de Estado.

Estados ⁠Unidos anunció ⁠el miércoles cargos de asesinato contra el expresidente ⁠Raúl Castro, lo que ​supone una ‌escalada significativa en ‌la campaña de Washington ⁠contra Cuba, donde los comunistas de Castro han estado ​al ‌mando desde que su difunto hermano Fidel lideró una revolución en 1959.

"Creemos que ⁠la presión que se está ejerciendo sobre Cuba es inaceptable. Creemos que bajo ninguna circunstancia deben utilizarse tales métodos —métodos ‌violentos— contra jefes de Estado, ya sean antiguos o actuales", dijo el portavoz del Kremlin, ‌Dmitry Peskov, según la agencia RIA Novosti.

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"No lo aprobamos", ‌añadió.

(Reporte ⁠de Ksenia Orlova, redacción de Dmitry ​Antonov; edición de Guy Faulconbridge; Editado en Español por Ricardo Figueroa)