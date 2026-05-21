No se debe recurrir a la violencia contra jefes de Estado, dice Rusia sobre Cuba

El Kremlin dijo el jueves que no aprueba la presión que Estados Unidos ejerce sobre Cuba y afirmó que, bajo ninguna circunstancia, se debe recurrir a la violencia contra los jefes de Estado.
Estados Unidos anunció el miércoles cargos de asesinato contra el expresidente Raúl Castro, lo que supone una escalada significativa en la campaña de Washington contra Cuba, donde los comunistas de Castro han estado al mando desde que su difunto hermano Fidel lideró una revolución en 1959.
"Creemos que la presión que se está ejerciendo sobre Cuba es inaceptable. Creemos que bajo ninguna circunstancia deben utilizarse tales métodos —métodos violentos— contra jefes de Estado, ya sean antiguos o actuales", dijo el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, según la agencia RIA Novosti.
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"No lo aprobamos", añadió.
(Reporte de Ksenia Orlova, redacción de Dmitry Antonov; edición de Guy Faulconbridge; Editado en Español por Ricardo Figueroa)