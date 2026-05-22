OMS eleva riesgo de un brote de ébola en el Congo a "muy alto" a nivel nacional

Trabajadores de la Cruz Roja desinfectan tras manipular el cuerpo de una persona fallecida por ébola en el Centro Médico Evangélico (CME) en la comuna de Hoho de Bunia, provincia de Ituri, República Democrática del Congo

Por Emma Farge ​y Olivia Le Poidevin

GINEBRA, 22 mayo (Reuters) - La Organización Mundial de la Salud ha ‌elevado a "muy alto" ‌el riesgo de que la cepa Bundibugyo del ébola se convierta en un brote nacional en la República Democrática del Congo.

La cepa, para la que no existe ninguna vacuna ni tratamiento aprobados, fue declarada el domingo ​como emergencia de ⁠importancia internacional por la OMS.

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"Ahora estamos revisando ‌nuestra evaluación de riesgo a muy ⁠alto a nivel nacional, ⁠alto a nivel regional y bajo a nivel mundial", dijo a periodistas el director general de ⁠la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Hasta el ​momento, se han confirmado 82 ‌casos en el Congo, ‌con siete muertes confirmadas, 177 decesos sospechosos ⁠y casi 750 casos sospechosos.

La situación en Uganda es estable, con dos casos confirmados en personas que viajaron desde la República ​Democrática del ‌Congo, uno de ellos mortal, dijo Tedros.

"El potencial de propagación rápida de este virus es alto, muy alto, y eso ha cambiado toda la dinámica", ⁠afirmó por su parte Abdirahman Mahamud, director de Operaciones de Alerta y Respuesta ante Emergencias Sanitarias de la OMS.

Las medidas adoptadas en Uganda, entre las que se incluyen un rastreo intensivo de los contactos y la cancelación de una ‌concentración masiva, parecen haber sido eficaces para frenar la propagación del virus, señaló Tedros.

Sylvie Briand, científica jefe de la OMS, afirmó que un tratamiento antiviral llamado Obeldesivir podría utilizarse entre los ‌contactos de casos de ébola para evitar que desarrollen la enfermedad.

El obeldesivir es un fármaco antiviral ‌oral experimental contra ⁠el COVID-19 de Gilead Sciences.

"Se trata de un fármaco prometedor, pero ​aún debe administrarse siguiendo un protocolo muy estricto", señaló Briand.

Con información de Reuters