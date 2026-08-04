El Ajax ficha al portero Ter Stegen, cedido por el Barcelona

Fútbol - Liga de Campeones de la UEFA - FC Barcelona vs Eintracht Frankfurt - Camp Nou, Barcelona, ​​España - 9 de diciembre de 2025. Marc-André ter Stegen del FC Barcelona durante el calentamiento previo al partido

​El Ajax de Ámsterdam ha continuado con su racha de fichajes de ‌pretemporada con la ‌incorporación del exguardameta de la selección alemana Marc-André ter Stegen, anunció el club neerlandés el martes.

El jugador, de 34 años, llega cedido por una temporada procedente del Barcelona.

"Marc y yo nos conocemos ​bien y estoy ⁠deseando volver a trabajar con él. ‌Llevamos bastante tiempo trabajando en ⁠su llegada, así que ⁠estamos muy contentos de que haya firmado su contrato y pueda comenzar aquí", dijo ⁠Jordi Cruijff, director deportivo del Ajax, ​al sitio web del club.

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Ter ‌Stegen jugará su segunda ‌cesión con el Barcelona, tras unirse ⁠al Girona, de LaLiga, durante la segunda rueda de la temporada 2025/26.

"El FC Barcelona y el AFC Ajax han ​acordado ‌la cesión de Marc-André ter Stegen hasta el 30 de junio de 2027", dijo el Barça en un comunicado. "Ahora, con el Ajax, buscará ⁠volver a demostrar el nivel que tantas veces ha exhibido como barcelonista".

El fichaje de Ter Stegen se suma al de otro exinternacional alemán, Julian Brandt, de 30 años, que se había quedado sin contrato y ‌firmó la semana pasada un acuerdo de tres años con el Ajax.

El Ajax también ha fichado al delantero nigeriano Tolu Arokodare, cedido por el Wolverhampton Wanderers, y ha ‌pagado algo menos de 20 millones de euros (22,88 millones de dólares) al Al Hilal, de ‌Arabia Saudita, ⁠por el delantero brasileño Marcos Leonardo, que ha firmado un ​contrato de cinco años.

Con información de Reuters