El penal errado de Messi en la Selección Argentina vs. Egipto por el Mundial 2026

Lionel Messi tuvo la chance de igualar el partido en la Selección Argentina, pero el arquero de Egipto tapó el penal para que el conjunto africano mantenga

La Selección Argentina tiene un duro partido ante Egipto, por los octavos de final del Mundial 2026. Luego de empezar perdiendo, el equipo de Lionel Scaloni tuvo una oportunidad de igualar el encuentro a través de un penal en Atalanta, pero Lionel Messi no pudo superar al arquero egipcio, que ahogó el grito del capitán de la "Albiceleste".

A los 20 minutos de la primera parte, luego de una clara infracción que le cometieron a Nicolás Tagliafico en el sector izquierdo del área, Messi se hizo cargo de la ejeución de los 12 pasos. Tras observar al arquero, el rosarino tomó carrera, disparó cruzado, pero Mostafa Shobeir se estiró y tapó el remate para mantener la ventaja 1 a0 de los africanos.

La formación de la Selección Argentina vs. Egipto por los octavos del Mundial 2026

La Selección Argentina saldrá a la cancha con Emiliano "Dibu" Martínez; Nahuel Molina, Cristian "Cuti" Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi y Julián Álvarez.

La "Albiceleste" buscará avanzar a los cuartos de final, donde tendría que esperar al rival que gane entre Colombia y Suiza, que se medirán hoy mismo desde las 17 de nuestro país en Vancouver (Canadá).

Cómo llega Argentina al cruce frente a Egipto

El combinado albiceleste arrancó el torneo como cabeza de serie del Grupo J, con una primera fase donde la figura de Lionel Messi fue absolutamente fundamental: primero con una envidiable actuación en el 3-0 contra Argelia, donde convirtió su primer hat-trick en mundiales. Luego, en la victoria 2-0 frente a Austria, en la que metió un doblete ante Austria. Y en el 3 a 1 frente a Jordania metió un gol de tiro libre, mientras los otros dos goles fueron convertidos por Lautaro Martínez y Giovani Lo Celso. En 16avos triunfó de manera ajustada ante Cabo Verde por 3 a 2 con los goles del astro rosarino, Lisandro Medina y Diney Borges en contra.