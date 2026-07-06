Cafú respalda la reconstrucción de Ancelotti, pero afirma que Brasil debe recordar cómo jugar

Copa Mundial de la FIFA 2026 - Octavos de final - Brasil vs Noruega

​La herida de Brasil en el Mundial vuelve a estar abierta y, para Cafú, la cura no se encontrará únicamente en la táctica, los sistemas o en otra ‌búsqueda minuciosa de chivos expiatorios.

Quizá empiece por ‌algo mucho más sencillo: dejar que los niños jueguen al fútbol sin sentir el peso de toda una nación sobre sus pequeños hombros.

Un día después de la dolorosa derrota 2-1 ante Noruega en octavos de final, donde Erling Haaland marcó los goles que enviaron a casa al pentacampeón mundial, el capitán de la selección brasileña campeona de 2002 afirmó que el país debe confiar en Carlo Ancelotti para llevar a cabo una reconstrucción adecuada a lo largo de cuatro años.

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La ​espera de Brasil por un ⁠sexto título se prolongará ahora al menos por 28 años, más que cualquier otra racha ‌sin títulos en su historia. Cafú, que formó parte de la selección de ⁠1994 que puso fin a una sequía de 24 ⁠años, sabe lo que ese número supone para la camiseta brasileña.

"Aún mayor", declaró a Reuters el lunes cuando se le preguntó qué presión esperaba a la próxima generación. "Si ya había presión en el ⁠94 tras 24 años, imagínate ahora en 2030, tras 28 años".

Cafú, encargado de inaugurar ​el lunes en Nueva York una escultura de LEGO de 8,47 ‌metros de largo que representa la Copa del ‌Mundo, construida con más de 1,36 millones de piezas, se resistió a recurrir a la ⁠hipérbole.

Brasil, afirmó, sigue siendo Brasil, a juzgar por "el potencial y el calibre de su fútbol". Eso es precisamente la razón por la cual la paciencia será tan difícil y tan necesaria.

"No es el fin del mundo", afirmó. "Es el comienzo de un nuevo ciclo y de una nueva generación, ​así que tenemos ‌que confiar en que Carlo (Ancelotti) es la persona adecuada para ayudar a Brasil a volver a ganar ese título".

Para Ancelotti, quien fue entrenador de Cafú en el AC Milan, ese ciclo comienza con tiempo, algo que la caótica búsqueda del italiano por parte de Brasil no le permitió disponer antes de este Mundial. Luego de ⁠tres entrenadores interinos, Cafú afirmó que el italiano heredó un equipo en situación de emergencia.

"Ancelotti llegó a este Mundial para apagar un incendio", dijo Cafú. "Tomó las riendas de un barco que ya estaba en marcha. Intentó enderezar ese barco a mitad de travesía (...) pero, por desgracia, no lo consiguió. Ahora se hará cargo del barco mientras está atracado y podrá ponerlo en su rumbo exacto".

Pero la mayor preocupación de Cafú va más allá de la selección, hasta las canteras y los torneos juveniles, donde teme que ‌el antiguo espíritu de Brasil se vea sofocado por la prisa de los adultos. El país que en su día produjo laterales que parecían cubrir toda la banda con una sonrisa está, en su opinión, confundiendo las funciones del puesto.

"Los equipos juveniles no están formando a los laterales como deberían", afirmó. "Un lateral tiene que ser un lateral; tiene que trabajar en la banda".

En términos más generales, Cafú cree ‌que Brasil ha confundido la formación con la búsqueda de la victoria a corto plazo.

"Hoy en día no estamos formando jugadores, estamos formando competidores", señaló. "Cuando se pone en marcha un programa juvenil en el que ‌se está obligado a ⁠ganar, se forman competidores; no se forman auténticos deportistas con libertad creativa".

Reconoce que el encanto del fútbol callejero no puede recuperarse simplemente con nostalgia, por lo ​que la tarea no consiste en recrear el pasado, sino en conservar algo de su espíritu dentro del fútbol moderno.

"Dejemos que los niños sean niños", dijo Cafú. "A los ocho años, un niño debería estar jugando con un balón, riendo y divirtiéndose".

Con información de Reuters