Con el CFI, Formosa participó de una mesa federal para impulsar la industria forestal y maderera

Representantes de Formosa participaron de "Una Hoja de Ruta hacia un Futuro Federal" del Consejo Federal de Inversiones (CFI), una jornada de trabajo que consistió en la articulación entre el sector público y privado orientado a construir una estrategia nacional para el desarrollo foresto-industrial.

La actividad se desarrolló en la sede ubicada en la Ciudad de Buenos Aires, y reunió a funcionarios provinciales, equipos técnicos, cámaras empresariales y referentes vinculados a la industria maderera y forestal con el objetivo de avanzar en consensos que permitan potenciar una actividad considerada estratégica para las economías regionales.

El potencial del sector forestal

La apertura de la jornada estuvo a cargo del secretario general del CFI, Ignacio Lamothe, quien remarcó la importancia estratégica del sector forestal para el desarrollo económico del país. "El sector forestal tiene la potencia de ser transformador para los sistemas productivos argentinos y tiene que estar en la primera plana del debate político argentino", sostuvo.

Además, señaló que el crecimiento de esta actividad requiere acuerdos estratégicos sostenidos entre provincias, Nación y sector privado, además de incorporar herramientas vinculadas a logística, incentivos fiscales, financiamiento y desarrollo tecnológico.

Durante el encuentro se establecieron mesas de trabajo estratégicas enfocadas en fortalecer la competitividad del sector mediante el debate de propuestas concretas. Los ejes principales giraron en torno a la incorporación de nuevas tecnologías, el desarrollo de la construcción con madera y el aprovechamiento energético de residuos forestales. Asimismo, se abordaron temáticas fundamentales para la sostenibilidad y la seguridad, tales como la gestión integral del fuego, los servicios ambientales y el funcionamiento de los mercados de carbono.

Estas mesas temáticas funcionaron como un espacio de intercambio de experiencias donde se analizaron diversas herramientas para mejorar las condiciones de inversión y la escalabilidad productiva. El objetivo central de las jornadas fue impulsar proyectos que generen un impacto positivo en las provincias, y así integrar el crecimiento económico con la responsabilidad ambiental y el desarrollo social en todo el territorio nacional.

Una agenda federal para las economías regionales

El cierre de la jornada consistió en un plenario donde se presentaron las conclusiones finales y los principales consensos alcanzados entre los diversos actores del sector. Sobre la base de estos aportes, el CFI se encargará de elaborar un documento de síntesis que funcionará como hoja de ruta para el diseño de políticas públicas destinadas a fortalecer la cadena foresto-industrial en sus próximas etapas de trabajo.

Desde la organización destacaron que el reto fundamental radica en transformar estos acuerdos en políticas efectivas y duraderas que logren potenciar las economías regionales. El objetivo final es consolidar un entorno competitivo capaz de atraer inversiones, agregar valor a la producción local y generar nuevos puestos de trabajo que sostengan el desarrollo productivo a largo plazo.