Revelan el delicado estado de la mamá de Yipio y el motivo por el que dejó Gran Hermano: "Está con"

Yipio abandonó la casa por la salud de su mamá.

La salida de Yipio Pintos de Gran Hermano generó una enorme cantidad de rumores y teorías en redes sociales, pero ahora finalmente salió a la luz la verdadera razón detrás de su abrupto abandono de la casa.

Durante varios días, muchos seguidores del reality sospecharon que todo podía tratarse de una estrategia para abandonar el juego sin afrontar el desgaste que venía acumulando dentro del programa. Sin embargo, en las últimas horas apareció una versión completamente distinta y mucho más delicada.

¿Qué es lo que tiene la mamá de Yipio?

Fue Laura Ubfal quien decidió terminar con las especulaciones durante su participación en DDM por América TV. Allí, frente a Mariana Fabbiani, confirmó el duro cuadro que atraviesa la mamá de la participante uruguaya.

“La realidad es que la madre está con depresión”, reveló Ubfal al aire, dejando en claro que el motivo de la salida estuvo directamente relacionado con una situación familiar urgente y no con cuestiones estratégicas dentro del juego.

Según trascendió, Yipio recibió la noticia a través de una comunicación con su pareja, quien le informó que la salud de su mamá se había complicado en los últimos días. A partir de ese momento, la participante tomó la decisión de abandonar inmediatamente la casa para acompañarla.

La revelación cambió completamente el clima alrededor de la salida de la jugadora, especialmente porque en redes sociales habían comenzado a circular versiones muy duras sobre una supuesta excusa armada para salir del reality sin pagar costos ante el público.

Pero las palabras de Ubfal terminaron de derribar esas teorías y dejaron en evidencia que detrás de la decisión existía una situación extremadamente sensible a nivel personal y familiar.

La publicación que realizó Yipio sobre su mamá.

Lo cierto es que la salida de Yipio ocurrió en uno de los momentos más calientes de la competencia, cuando su nombre estaba constantemente en el centro de las discusiones dentro y fuera de la casa.

Ahora, con el delicado estado de salud de su madre confirmado, muchos seguidores del programa cambiaron completamente la mirada sobre lo sucedido y comenzaron a enviar mensajes de apoyo tanto para la participante como para su familia.