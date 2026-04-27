Turismo federal: Formosa participó en una jornada del CFI para potenciar el turismo a nivel regional

La provincia de Formosa participó de una jornada organizada por el Consejo Federal de Inversiones (CFI) en la Ciudad de Buenos Aires, con el objetivo de avanzar en una agenda federal para el desarrollo del turismo.

El encuentro, denominado “Una Hoja de Ruta hacia un Futuro Federal”, reunió a autoridades de distintas provincias para trabajar en la planificación estratégica del sector, en un contexto donde el turismo se posiciona como una actividad clave para la generación de empleo y el crecimiento económico.

Durante la jornada, se validaron diagnósticos compartidos y se definieron lineamientos orientados a fortalecer la planificación sostenible, la gobernanza federal y la conectividad. Además, se abordaron ejes vinculados a la incorporación de tecnología, la innovación en sistemas de información turística y el impulso a la inversión regional.

Según se destacó, el escenario actual presenta nuevos desafíos, como la transformación en las formas de viajar y la creciente demanda de propuestas sostenibles. En ese marco, se planteó la necesidad de distribuir de manera más equitativa los beneficios del turismo entre las distintas regiones del país.

Desde el Ministerio de Turismo de Formosa subrayaron que la participación en este tipo de espacios reafirma el compromiso de la provincia con una visión federal, orientada a consolidar al turismo como un motor de desarrollo económico y social en el territorio.

Formosa impulsa a las PyMEs productivas locales

Las líneas de financiamiento del Consejo Federal de Inversiones (CFI) se encuentran disponibles durante todo el año para todas las PyMEs productivas de la provincia de Formosa, en el marco de un acuerdo firmado entre el secretario general del organismo, Ignacio Lamothe, y el gobernador Gildo Insfrán.

Así lo confirmó el subsecretario de Desarrollo Económico, Horacio Cosenza, quien explicó que el convenio establece un cupo total de 2.000 millones de pesos destinados a distintas líneas de crédito orientadas al fortalecimiento del entramado productivo local.

Según detalló, una de las líneas está enfocada en la competitividad de las PyMEs, mientras que otras dos se vinculan específicamente con sistemas de riego y la incorporación de nuevas tecnologías aplicadas al sector rural en todo el territorio provincial. En ese sentido, destacó que se trata de herramientas financieras competitivas en términos de tasas y plazos.

Cosenza subrayó además que estas líneas incorporan mecanismos innovadores, como la utilización de Sociedades de Garantía Recíproca (SGR), lo que permite facilitar el acceso al crédito y brindar respaldo a los solicitantes a través del acompañamiento del sector privado.

El funcionario remarcó que el financiamiento está abierto a todas las PyMEs productivas de la provincia y abarca diversos sectores económicos. Entre ellos, mencionó el turismo, con créditos destinados a la construcción de cabañas y el desarrollo de servicios turísticos, así como actividades productivas vinculadas a la adquisición de hacienda, sistemas de riego, siembra, pasturas y mejoras en infraestructura rural.