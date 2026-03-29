Formosa impulsa a las PyMEs productivas locales con financiamiento del CFI por $2.000 millones

Las líneas de financiamiento del Consejo Federal de Inversiones (CFI) se encuentran disponibles durante todo el año para todas las PyMEs productivas de la provincia de Formosa, en el marco de un acuerdo firmado entre el secretario general del organismo, Ignacio Lamothe, y el gobernador Gildo Insfrán.

Así lo confirmó el subsecretario de Desarrollo Económico, Horacio Cosenza, quien explicó que el convenio establece un cupo total de 2.000 millones de pesos destinados a distintas líneas de crédito orientadas al fortalecimiento del entramado productivo local.

Según detalló, una de las líneas está enfocada en la competitividad de las PyMEs, mientras que otras dos se vinculan específicamente con sistemas de riego y la incorporación de nuevas tecnologías aplicadas al sector rural en todo el territorio provincial. En ese sentido, destacó que se trata de herramientas financieras competitivas en términos de tasas y plazos.

Cosenza subrayó además que estas líneas incorporan mecanismos innovadores, como la utilización de Sociedades de Garantía Recíproca (SGR), lo que permite facilitar el acceso al crédito y brindar respaldo a los solicitantes a través del acompañamiento del sector privado.

El funcionario remarcó que el financiamiento está abierto a todas las PyMEs productivas de la provincia y abarca diversos sectores económicos. Entre ellos, mencionó el turismo, con créditos destinados a la construcción de cabañas y el desarrollo de servicios turísticos, así como actividades productivas vinculadas a la adquisición de hacienda, sistemas de riego, siembra, pasturas y mejoras en infraestructura rural.

En el ámbito industrial, indicó que se viene promoviendo activamente el acceso a estas herramientas financieras, al considerar que se trata de un sector con alto potencial de crecimiento en la provincia. En esa línea, señaló que existen programas complementarios como Mejora de la Competitividad Industrial y Capacidad Productiva PyME, además de asistencia técnica destinada a fortalecer el desarrollo de las empresas locales.

Finalmente, Cosenza recordó que las líneas de financiamiento del CFI permanecerán vigentes durante todo el año o hasta que se complete el cupo disponible de 2.000 millones de pesos. Asimismo, destacó que estas iniciativas forman parte de una estrategia orientada a impulsar la producción, fomentar la inversión y acompañar el crecimiento de las PyMEs formoseñas en distintos sectores de la economía.

El acuerdo de Formosa con el CFI

Los acuerdos fueron rubricados por el gobernador Gildo Insfrán y el secretario general del CFI, Ignacio Lamothe, durante un acto realizado en el auditorio del Polo Científico Tecnológico y de Innovación de la ciudad de Formosa. La actividad reunió también a integrantes de la comitiva del organismo federal, entre ellos Nicolás Cevela, director de Coordinación; Manuel Tejerina, coordinador regional NEA; y Carla Policella, del equipo de Comunicación.

Durante la jornada se destacó el trabajo conjunto entre la provincia y el organismo federal para impulsar el crecimiento económico, promover la innovación y acompañar el desarrollo productivo en el territorio formoseño. Uno de los acuerdos centrales corresponde al Convenio Marco de Nuevas Acciones de Financiamiento, mediante el cual el CFI pondrá a disposición de la provincia hasta 2.000 millones de pesos destinados a créditos productivos para micro, pequeñas y medianas empresas.

Estas líneas de financiamiento incluyen programas como Competitividad PyME, Programáticas y Triple Impacto, que buscan impulsar inversiones productivas, fomentar la innovación tecnológica y acompañar proyectos que generen impacto económico, social y ambiental. El ministro de Economía de Formosa, Jorge Ibáñez, explicó que estos convenios constituyen la continuidad de programas que ya se vienen implementando en la provincia junto al Banco de Formosa y distintas áreas del Gobierno provincial.

Según indicó el funcionario, estas herramientas permiten ampliar las posibilidades de financiamiento para el sector productivo y sostener inversiones en un contexto económico complejo a nivel nacional. Otro de los acuerdos firmados fue el Convenio Marco del Plan de Apoyo para la Tecnificación del Sector Ganadero, que se enmarca dentro del Programa Provincial de Acceso a Tecnología y Agua Rural (PROTAR).