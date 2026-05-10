Alavés vs Barcelona: previa, horario y cómo llegan para la fecha 36 de la Liga

El duelo correspondiente a la fecha 36 de la Liga se jugará el próximo miércoles 13 de mayo a las 16:30 (hora Argentina).

Así llegan Alavés y Barcelona

Los dos equipos llegan al encuentro de esta jornada con la aspiración de recuperar la senda del triunfo, ya que ambos vienen de empatar en el torneo en curso.

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Últimos resultados de Alavés en partidos de la Liga

Alavés consiguió sólo un punto en su último partido frente a Elche, tras igualar 1-1. En las 4 jornadas anteriores, triunfó en 1 ocasión, 1 terminó igualado y fue derrotado en 2 oportunidades. Acumuló una cifra de 11 goles en contra y marcó 9 en el arco rival.

Últimos resultados de Barcelona en partidos de la Liga

Barcelona sumó de a uno en la fecha anterior, tras igualar por a con Real Madrid. Buscará volver a la racha de sus últimos partidos en los que acumuló 4 victorias. En ellos, llegó a anotar 9 goles a sus oponentes y ha recibido 2 en su portería.

La visita fue siempre superior en los últimos 5 partidos que jugó ante el conjunto local en el torneo. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 29 de noviembre, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y Barcelona resultó vencedor por 3 a 1.

El local está en el décimo octavo puesto con 37 puntos (9 PG - 10 PE - 16 PP), mientras que el visitante llegó a 88 unidades y busca una victoria para mantenerse en lo más alto de la tabla (29 PG - 1 PE - 4 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Barcelona 88 34 29 1 4 58 2 Real Madrid 77 34 24 5 5 39 3 Villarreal 69 35 21 6 8 25 4 Atlético de Madrid 63 35 19 6 10 20 18 Alavés 37 35 9 10 16 -13

Fechas y rivales de Alavés en los próximos partidos de la Liga

Fecha 37: vs Real Oviedo: 17 de mayo - 14:00 (hora Argentina)

Fecha 38: vs Rayo Vallecano: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Barcelona en los próximos partidos de la Liga

Fecha 36: vs Alavés: 13 de mayo - 16:30 (hora Argentina)

Fecha 37: vs Betis: 17 de mayo - 14:00 (hora Argentina)

Fecha 38: vs Valencia: Fecha y horario a confirmar

Horario Alavés y Barcelona, según país