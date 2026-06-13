Combinan con toda la ropa de tu placard: los 3 colores de uña en tendencia para este 2026.

Hay tres colores de uñas que van a ser tendencia este otoño-invierno 2026 y que quedan bien con cualquier cosa que te pongas. Si a la hora de elegir de qué color pintarte las uñas, te detiene pensar en las combinaciones de ropa, estos colores te pueden inspirar.

No es necesario que elijas colores de esmalte neutros como blanco, vía láctea o negro. Podés apostar por otros más divertidos pero que igualmente queden bien con casi toda la ropa. Estos tonos son versátiles, elegantes y funcionan durante todo el año.

Tres colores de uñas en tendencia para este 2026 que quedan bien con todo

1. Cromo iridiscente

Los esmaltes con acabado cromo e iridiscente reflejan los colores que los rodean, por lo que combinan prácticamente con todo. "El cromo iridiscente refleja los colores del entorno", señala Jacqueline Pham, manicurista de celebridades. Su brillo metálico funciona como un accesorio neutro que complementa tanto looks informales como más elegantes.

2. Verde oliva

El verde oliva es una de esas tonalidades que, aunque no suele considerarse un neutro, resulta muy fácil de combinar. Su matiz terroso armoniza con jeans, colores claros, negro y tonos cálidos, convirtiéndolo en una opción elegante para cualquier temporada.

3. Rosa milkshake

El rosa milkshake es un tono rosado lechoso que recuerda a un batido de frutilla. "Tiene un acabado brillante que capta la luz de forma sutil, como un gloss para labios", explica Juli Russell. Este color se considera una evolución de la tendencia "tus uñas, pero mejor", por lo que combina con cualquier look y ocasión.

Qué formas de uña van a estar en tendencia este 2026

En cuanto a las formas, las uñas almendradas siguen liderando las tendencias gracias a su aspecto elegante y favorecedor. También ganan protagonismo las uñas cortas y redondeadas, una opción práctica que acompaña el auge de la estética minimalista y del estilo clean girl.

Para quienes prefieren un look más sofisticado, las uñas ovaladas continúan siendo una de las favoritas. Estas formas permiten lucir tanto colores neutros como esmaltes llamativos sin perder versatilidad en el día a día.