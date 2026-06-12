Naturales y cálidos: los 3 colores de pelo en tendencia para este otoño-invierno 2026.

Hay tres colores de pelo que van a ser tendencia este otoño-invierno 2026 y que se destacan por ser muy cálidos y naturales. Son ideales tanto para rubias como para castañas, morochas o pelirrojas que quieren hacerse un cambio, o bien modificar su color de base de forma orgánica.

Se trata de tres tonos muy fáciles de conseguir con color touch o con reflejos, sin necesidad de decolorar totalmente el cabello. Además de ser una opción más natural, te protegen el pelo de los daños de la tintura tradicional. La dueña del salón De Pelo en Pelo compartió un video en sus redes sociales contando de qué colores se trata.

Los 3 colores de pelo en tendencia para este 2026, naturales y para todos los gustos

1. Rubio miel o vainilla

El rubio miel o vainilla es la gran tendencia para este 2026. Es ideal para las que ya son rubias y quieren aclararse un poco el cabello, o bien para las castañas. "Los rubios también tienen su tendencia. Mantenemos la base natural clara, iluminamos con tonos miel o vainilla", cuenta la creadora del video.

Color de cabello en tendencia para este 2026.

2. Castaños iluminados

"Vuelven los castaños iluminados, que serían los marrones con reflejos avellana o caramelo. Este efecto se logra con los trabajos técnicos como si fueran balayage. Lo que hace es mantener la raíz natural y oscura y darte mucha luz en lo que es el largo sin perder la naturalidad", explica.

Color de cabello en tendencia para este 2026.

3. Cobrizo con fondo rojo o naranja

Por último, el pelirrojo. "Si te animás, tenemos los cobrizos con fondo rojo y los cobrizos con fondo naranja. Esta opción es para las más arriesgadas, queda bien en todo tipo de piel dependiendo la altura que elijamos. Este invierno, los colores se llevan cálidos, luminosos y con vida".