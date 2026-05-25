El Gobierno de La Rioja ratificó el reclamo por los recursos retenidos por Nación: "Legítimamente corresponden"

Tras participar de los actos por el 435° aniversario de la fundación de La Rioja, el funcionario provincial Miguel Ángel Herrera se refirió a la situación económica que atraviesa la provincia y defendió el reclamo judicial impulsado por el Gobierno riojano ante la Nación por fondos considerados adeudados.

La provincia debió avanzar en una fuerte reorganización del gasto público debido al escenario financiero actual y justificó la decisión de no realizar este año el tradicional desfile cívico militar, aseguró Herrera en declaraciones a medios locales.

“Es un momento donde la provincia no está pasando por su mejor situación en materia económica. Hemos tenido que hacer ajustes importantes y una reestructuración del gasto público”, afirmó. Según señaló, los recursos fueron priorizados para obras y mejoras urbanas en distintos barrios de la capital y otros departamentos provinciales.

El cuidado de la provincia

El funcionario aclaró que la decisión de suspender el desfile no representa una señal de debilidad institucional sino una postura política frente al contexto económico nacional. "Es una señal de austeridad, pero de mucha dignidad. A pesar del ajuste y de la asfixia financiera que viene imponiendo el Gobierno Nacional, hay un Gobernador que no se va a doblegar frente al poder central", sostuvo Herrera.

En ese marco, defendió la postura adoptada por el gobernador Ricardo Quintela frente al Gobierno nacional y remarcó que la provincia mantiene una estrategia orientada a sostener servicios y acompañamiento social pese a la reducción de recursos.

Herrera también hizo referencia a la judicialización de los fondos extracoparticipables que reclama la provincia ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El funcionario aseguró que se trata de recursos que pertenecen a la provincia y que fueron retenidos por la administración central.

“Esa es plata de los riojanos. El gobernador ha sido claro: tarde o temprano la Justicia nos va a dar la razón”, expresó. Según explicó, el reclamo judicial busca garantizar recursos necesarios para sostener políticas públicas y el funcionamiento del Estado provincial en un contexto que calificó como de “asfixia financiera”.

"Reclamar con dignidad lo que legítimamente corresponde por derecho a todos los riojanos y riojanas”, agregó. Consultado sobre el impacto de la crisis económica en el interior provincial, Herrera apeló a la necesidad de fortalecer la presencia territorial del Estado y acompañar especialmente a los sectores más vulnerables.

"Nadie se va a salvar solo. Esta es una empresa que se ha construido entre todos y no se va a dejar tirado al borde del camino”, afirmó.

En la misma línea, sostuvo que el aniversario de la ciudad representa también una oportunidad para reafirmar la defensa de la autonomía provincial y la identidad riojana frente al escenario nacional. "Se hará todo lo que se tenga que hacer, pero siempre conservando la dignidad del pueblo riojano. Hoy, más que nunca, hay que reafirmar esa dignidad", concluyó.

La deuda de Nación

Ricardo Herrera confirmó la semana pasada que la provincia completó la documentación ante el Ministerio del Interior para recibir un adelanto de coparticipación de $85.000 millones, destinado al pago de salarios y aguinaldos. El funcionario urgió a la Nación a efectivizar el desembolso debido a que el plazo de devolución vence en diciembre de este año, y señaló que espera que las demoras no respondan a cuestiones políticas, especialmente cuando el distrito fue incluido en el decreto presidencial que habilitó la asistencia.

La medida forma parte del Decreto 219/2026, que dispuso un fondo de hasta $400.000 millones a restituir dentro del ejercicio fiscal para doce provincias. A diferencia de La Rioja, otras jurisdicciones ya comenzaron a recibir los recursos gestionados por la Secretaría de Hacienda de la Nación; Mendoza ya percibe un anticipo total de $325.000 millones para asegurar su liquidez, mientras que Catamarca accedió a $150.000 millones destinados prioritariamente a reactivar la obra pública.