Previsibilidad financiera: La Rioja gestiona un adelanto de coparticipación por $85 mil millones ante Nación

El Gobierno de la provincia de La Rioja confirmó que inició gestiones para acceder a un adelanto de coparticipación por 85 mil millones de pesos, en el marco del esquema habilitado por el Gobierno nacional. En ese marco, se explicó que el objetivo del pedido es anticiparse a un contexto económico adverso y evitar tensiones financieras.

La solicitud responde a un escenario de caída en la recaudación y busca llevar tranquilidad sobre la situación fiscal, detalló el secretario general de la gobernación de La Rioja, Ricardo Herrera, en diálogo con Medios La Rioja, y afirmó: "Podemos garantizar que podemos devolver el dinero. Estamos en una provincia ordenada que no pide plata para pagar sueldos ni gastos corrientes".

"Se pidió el dinero para tener previsibilidad y no tener estrés financiero para ver hasta cuánto es la plata que gotea de los fondos coparticipables", remarcó y vinculó la situación con la caída del consumo y su impacto en la recaudación del IVA.

La difícil situación económica

Según detalló, los ingresos provinciales registran una merma mensual de entre el 3% y el 5%, por lo que el adelanto apunta a garantizar el funcionamiento de áreas clave. "Es para tener tranquilidad al momento de hacer frente a nuestras obligaciones primarias: servicios básicos como salud, seguridad, justicia y educación", sostuvo Herrera.

En relación a los salarios, el funcionario llevó certezas a los trabajadores estatales y remarcó que se seguirá con el pago de las obligaciones salariales, y apuntó que La Rioja es "una de las pocas provincias que dio aumento de sueldos este año”, además de confirmar que el pago del aguinaldo de julio está garantizado.

Respecto a la devolución del eventual adelanto, explicó que se realizaría en cuotas a partir de agosto, con una tasa del 15% anual, y aclaró que se "adelanta plata que corresponde a La Rioja. Se tiene que devolver, pero es de La Rioja".

Con respecto al vínculo con el Gobierno nacional, sostuvo que “hay un diálogo institucional que se debe que tener porque en el medio hay 400 mil personas que necesitan respuesta". No obstante, aseguró que eso "no hace cambiar de posición política ni postergar el reclamo".

Finalmente, Herrera desestimó las críticas del diputado Martín Menem como meramente políticas, y subrayó la existencia de mecanismos de control que garantizan la transparencia institucional y enfatizó que la prioridad actual es asegurar el funcionamiento del Estado frente a la compleja situación económica: "El vecino quiere respuestas por parte del gobierno de La Rioja y del gobierno nacional".