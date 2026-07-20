"El consumo está totalmente quebrado": dueño de una histórica cervecería advirtió por la crisis de Milei

La industria gastronómica es una de las que más sufre la crisis económica del gobierno de Javier Milei y se suma a la larga lista de locales que cierran sus puertas se le suma el de una histórica cervecería. "El consumo está totalmente quebrado", advirtió Juan Nielsen, dueño de Temple Bar, reconocida cadena de cervecerías de Buenos Aires.

El bar nació en 1999 como una cervecería irlandesa y se convirtió en referente de las cadenas. Si bien señaló que "hay excepciones" como los "bares consuelo", la realidad "está muy dura" para todo el sector. De este modo, expuso la crisis del bolsillo sobre uno de los consumos más asociados al esparcimiento, golpeando de lleno a un rubro que permanece paralizado y sin perspectivas alentadoras en el corto plazo.

Lejos de tratarse de un problema estacional o repentino, Nielsen remarcó que el desplome de las ventas arrastra un proceso de varios años: "La gastronomía viene cayendo desde 2022, después del Mundial de Qatar; cae a niveles de 20 al 30 por ciento anual, como los supermercados", aseguró el fundador de Temple.

En declaraciones para AhoraPlay, Nielsen analizó la inestabilidad de la demanda durante los primeros meses del año. "Hubo una primavera en febrero, marzo, abril, pero en mayo y junio volvió a caer. Y eso le pega mucho al consumo barrial gastronómico", señaló el empresario.

El contexto crítico impulsa el cierre de cadenas gastronómicas en todo el país. A fines de junio, la reconocida cadena Antares comunicó el fin de su local en Vicente López con un sentido mensaje en las redes sociales. "Con mucha tristeza, queremos contarles que a fin de mes cerramos nuestras puertas. Los esperamos para compartir juntos estos últimos días, para celebrar tantos momentos vividos y despedirnos como se merece", expresaron en su mensaje.

Antares fue de las primeras cervecerías artesanales que impulsó el boom de estos locales captando al público masivo con sus bares y los productos en muchos supermercados. Sin embargo, al ritmo de la caída de consumo que vive la Argentina de Milei, en 2026 la cervecería oriunda de Mar del Plata cayó ante la presión de la realidad.

El “lujo” de salir a comer

Mientras los salarios alcanzan para cada vez menos, crecen los gatos fijos y se reduce el ingreso disponible, es decir, cuánto queda de un salario luego de restar gastos inelásticos, como tarifas de servicios y transporte. Según publicó el Instituto Argentina Grande (IAG), los gastos fijos consumen 15 puntos más del salario que apenas dos años atrás, producto de un fuerte aumento de las tarifas de servicios públicos y del valor de los pasajes de transporte.

Un relevamiento arrojó datos recientes sobre la situación de los hogares argentinos: el 67% aseguró que no le alcanza o que apenas llega a fin de mes. Los números corresponden a una encuesta realizada en el cuarto mes del año por las consultoras Ecolatina y ShoppApp, y dan cuenta de un empeoramiento de la situación respecto a enero (relevamiento previo).

Según detallaron, este deterioro se explicó sobre todo por el crecimiento de quienes declararon llegar más ajustados a fin de mes (+7,3 puntos). A su vez, las respuestas positivas en cuanto a la suficiencia del ingreso fueron las que más cayeron: “podemos ahorrar algo” retrocedió 4 puntos mientras que “nos alcanza” lo hizo en 5 puntos. “El ingreso disponible de los hogares continúa oscilando en un nivel relativamente bajo, y aún no muestra señales de mejora en el corto plazo”, destacaron los especialistas.

Asimismo, consideraron que la reanudación de los ajustes tarifarios este año provocará un aumento en los montos pagados por servicios públicos, quitando una porción más grande aún de los ingresos familiares. “La reducción en los subsidios impactará más en ingreso disponible de los sectores de menores recursos, implicando un efecto regresivo”, analizaron. Mientras, en contraste, continúa el deterioro sostenido del poder de compra salarial (salario real de los trabajadores registrados cayó -8,9% versus noviembre de 2023, INDEC). En perspectiva, el documento señaló que “el ingreso disponible no avanzará sustancialmente durante los próximos años y recuperará un espacio acotado”.

En complemento, se evidenció que esta situación perjudica también las posibilidades de ahorro. “De cara al futuro, la recomposición del ahorro es un factor clave para la economía de los hogares ya que la posibilidad de resignar consumo presente es una condición casi necesaria para el consumo de bienes durables”, consideraron.