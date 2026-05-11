El decano de la UTN Buenos Aires alertó que está en "riesgo el futuro tecnológico e industrial de la Argentina”

A horas de una nueva Marcha Federal Universitaria en reclamo por el incumplimiento de la Ley de Financiamiento, el decano de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) de Buenos Aires, Guillermo Oliveto, cuestionó al Gobierno Nacional por incumplir con la normativa que apunta a la actualización de salarios y gastos de las instituciones nacionales de todo el país. Entre diciembre de 2023 y febrero de 2026, la inflación acumulada frente a la falta de recomposición resultó en una pérdida de ingresos equivalente a 11,4 salarios al valor de marzo de este año.

En este contexto, Oliveto señaló que “la crisis presupuestaria de las universidades nacionales ya está teniendo consecuencias concretas y muy graves", ya que "cada vez más docentes altamente calificados dejan las aulas porque los salarios son indignos". Por ello, desde hace varias semanas distintas unidades académicas llevan adelante paros y clases públicas para visibilizar la situación en que se encuentran. En el caso de la UTN hay docentes que "gastan más en viáticos para ir a dar clases" que lo que "el Estado les paga".

"Cuando enseñar en la universidad pública se vuelve inviable, lo que está en riesgo no es solo el sistema educativo, sino la capacidad de la Argentina para formar ingenieros, científicos y profesionales estratégicos para el desarrollo", advirtió el decano de la UTN Buenos Aires.

Esta situación es aún más preocupante porque al mismo tiempo "la industria pierde miles de puestos de trabajo", advirtió el también ingeniero, quien aseguró que en dos años "la industria manufacturera ya destruyó casi 64 mil empleos".

"Si seguimos expulsando docentes de las universidades públicas, estamos hipotecando el futuro tecnológico e industrial del país", alertó Oliveto. Por lo tanto, se pone en "riesgo el futuro tecnológico e industrial de la Argentina”.

Marcha Federal Universitaria del 12 de mayo

Este martes, miles de docentes, estudiantes, autoridades, rectores, decanos y trabajadores se reunirán en Plaza de Mayo y las principales ciudades de todo el país para reclamar por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, el congelamiento presupuestaria y la pérdida salarial.

Desde distintos sectores académicos advirtieron que la situación afecta el funcionamiento cotidiano de las universidades y pone en riesgo tareas de investigación y extensión.

La convocatoria fue impulsada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), gremios docentes, no docentes y organizaciones estudiantiles, en medio de fuertes cuestionamientos al ajuste sobre el sistema universitario. Desde la organización informaron que el acto central será a las 17.