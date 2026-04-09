Google Chrome cambia para siempre: cómo es el rediseño del popular navegador

Por primera vez en la historia de Chrome, Google permite escoger entre un diseño tradicional —con las pestañas en la zona superior— o un nuevo aspecto en el que las pestañas se ubican en la zona izquierda del navegador. El cambio es opcional y puede revertirse en cualquier momento.

Pestañas verticales: qué son y cómo activarlas

Hasta ahora, Chrome organizaba las páginas abiertas en la tradicional fila horizontal superior. Ese formato funciona bien con pocas pestañas, pero se vuelve menos práctico cuando la cantidad de sitios abiertos aumenta y los títulos se reducen hasta volverse difíciles de identificar. Con el nuevo diseño, las pestañas aparecen en una barra lateral, lo que permite ver más páginas simultáneamente sin que queden ocultas por el desorden visual y facilita leer los títulos completos de cada sitio.

Para activarlas, basta con hacer clic derecho en cualquier pestaña y pulsar en la opción "Mostrar pestañas verticalmente". La nueva ubicación también incluye un botón de minimizar para ocultar los títulos de las páginas y que únicamente aparezcan los íconos, lo que al mismo tiempo agranda la pantalla principal.

El nuevo modo lectura inmersivo

La otra novedad es el rediseño del modo de lectura. Esta herramienta convierte la página activa en una versión simplificada y despejada, pensada para concentrarse en el texto y reducir distracciones visuales. Hasta ahora, el modo de lectura en Chrome se abría en una barra lateral estrecha junto a la vista normal del sitio. Con la nueva versión, la página pasa a mostrarse en una vista de pantalla completa.

Para activar este modo lectura, basta con hacer clic derecho en la página y pulsar la opción "Abrir en modo de lectura". El texto se centra, la tipografía cambia y los elementos distractores desaparecen. El modo también incluye la posibilidad de escuchar la página leída en voz alta, y permite ajustar fuente, color y altura de línea según preferencia.

Contexto: Chrome se pone al día

Ninguna de estas funciones es completamente nueva en el ecosistema de navegadores. Microsoft Edge presentó pestañas verticales en 2021, Firefox las incorporó hace un año, y navegadores como Vivaldi, Brave y Arc también las tienen. Google ya las probó hace una década, pero no terminó saliendo de la fase beta. La presión de navegadores más chicos pero más innovadores parece haber acelerado finalmente el cambio. Para acceder a las novedades, puede ser necesario actualizar Chrome a la última versión.