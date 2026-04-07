Según los datos de Atlanta, la capacidad actual es para 18.000 hinchas y la IA señaló que su capacidad se mantendría si fuera techado.

El Estadio León Kolbowski fue inaugurado oficialmente el 5 de junio de 1960, en un encuentro frente a Argentinos Juniors. Situado en la calle Humboldt 374, el predio lleva el nombre del presidente de Atlanta que impulsó su construcción durante la época dorada de la institución. Su apertura marcó un hito, permitiendo que el club regresara a su ubicación histórica en Villa Crespo con una estructura moderna para la época. Ahora, la Inteligencia artificial nos permite descubrir cómo sería si fuera techado.

La historia del Kolbowski está marcada por un proceso de reconstrucción estructural, porque originalmente contaba con tribunas de madera, las cuales fueron reemplazadas progresivamente por cemento para cumplir con las normativas de seguridad. Un punto de inflexión fundamental ocurrió en 1991, cuando el estadio fue clausurado por problemas financieros y estructurales, permaneciendo cerrado durante 14 años. Su esperada reapertura se concretó el 29 de marzo de 2005, tras un intenso trabajo de socios y dirigentes de Atlanta para recuperar el patrimonio.

En la última etapa de remodelaciones, el club logró completar la construcción de la tribuna lateral de cemento y modernizó el sector de plateas. Según los datos oficiales de Atlanta, la capacidad actual es de aproximadamente 18.000 espectadores. Las obras recientes también incluyeron la actualización del sistema de iluminación, la remodelación de los vestuarios y la creación de nuevas cabinas de prensa. El campo de juego, que cuenta con dimensiones de 105 x 70 metros, ha sido reacondicionado con un sistema de riego automatizado, manteniendo los estándares de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Así sería el estadio de Atlanta techado, según la Inteligencia Artificial

Para transformar el Estadio León Kolbowski en un recinto completamente techado, se requeriría una intervención de ingeniería estructural de alta complejidad, dada la asimetría de sus tribunas actuales y la cercanía con el Movistar Arena.

Descripción de la obra

El proyecto se basaría en un sistema de cubierta perimetral independiente. Dado que las tribunas de Atlanta (especialmente las cabeceras y la platea actual) no fueron diseñadas para soportar el peso de una cubierta, la obra consistiría en:

Estructura de soporte: Instalación de columnas de acero de alma llena o reticuladas en el perímetro exterior de cada tribuna para no obstruir la visión.

Instalación de columnas de acero de alma llena o reticuladas en el perímetro exterior de cada tribuna para no obstruir la visión. Cubierta: Paneles de policarbonato alveolar o chapas de panel sándwich con aislación termoacústica. Se buscaría un diseño voladizo (cantilever) para cubrir desde la última fila hasta la línea de cal.

Paneles de policarbonato alveolar o chapas de panel sándwich con aislación termoacústica. Se buscaría un diseño voladizo (cantilever) para cubrir desde la última fila hasta la línea de cal. Iluminación integrada: Reemplazo de las torres de iluminación actuales por un sistema de luces LED de alta potencia instaladas en el borde interno del nuevo techo, mejorando la uniformidad lumínica para transmisiones en 4K.

Reemplazo de las torres de iluminación actuales por un sistema de luces LED de alta potencia instaladas en el borde interno del nuevo techo, mejorando la uniformidad lumínica para transmisiones en 4K. Drenaje pluvial: Un sistema crítico de canalización para evitar que el agua de lluvia caiga sobre el campo de juego o las zonas de circulación.

Así sería el estadio de Atlanta techado, según la Inteligencia Artificial Gemini.

2. Duración estimada

Una obra de esta magnitud en el fútbol argentino suele dividirse en etapas para no perder la localía por tiempo prolongado:

Fase de Prefabricación (4-6 meses): Construcción de las piezas de acero en taller.

Construcción de las piezas de acero en taller. Fase de Montaje (8-12 meses): Instalación en el estadio. Atlanta podría seguir jugando con sectores inhabilitados rotativamente, aunque lo ideal sería aprovechar un receso largo de verano para las maniobras de izaje con grúas de gran porte.

3. Presupuesto estimado

Los costos de techado para estadios de este porte se miden por metro cuadrado de cubierta y toneladas de acero.

Costo aproximado: Entre USD 6.000.000 y USD 9.000.000 .

Entre . Factores que lo encarecen: La logística en un barrio denso como Villa Crespo y la necesidad de cimientos profundos cerca de la infraestructura existente del microestadio vecino.

4. Impacto en la capacidad

Este es el punto más sensible para el socio del "Bohemio":

Capacidad Nominal: En teoría, la capacidad se mantendría igual (aprox. 18.000 espectadores), ya que el techo vuela sobre las gradas sin eliminar escalones.

En teoría, la capacidad (aprox. 18.000 espectadores), ya que el techo vuela sobre las gradas sin eliminar escalones. Zonas Muertas: Podría haber una pérdida marginal de capacidad (1-2%) si alguna columna de soporte debe invadir mínimamente un sector de circulación o grada por cuestiones de refuerzo estructural.

Podría haber una pérdida marginal de capacidad (1-2%) si alguna columna de soporte debe invadir mínimamente un sector de circulación o grada por cuestiones de refuerzo estructural. Experiencia del espectador: El impacto real es positivo, ya que el 100% de los espectadores estarían protegidos de la lluvia y el sol, lo que aumenta la asistencia promedio en días de clima adverso.

El impacto real es positivo, ya que el 100% de los espectadores estarían protegidos de la lluvia y el sol, lo que aumenta la asistencia promedio en días de clima adverso. Acústica: El "efecto caldera" aumentaría significativamente, ya que el techo rebotaría el sonido de la hinchada hacia el campo, multiplicando la presión ambiental.

Nota técnica: Un desafío adicional sería la sombra que el techo proyectaría sobre el césped natural, lo que obligaría a invertir también en luminaria de crecimiento (luces UV) para mantener el campo en condiciones profesionales durante el invierno.