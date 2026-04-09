Congo clasificó al Mundial tras vencer a Jamaica.

El pasado martes 31 de marzo, la Selección de la República Democrática del Congo obtuvo su primera clasificación a la Copa del Mundo desde que recuperó su nombre original tras el fin de la dictadura de Joseph-Désiré Mobutu. Con un ajustado 1-0 sobre Jamaica, el equipo de Sébastien Desabre se quedó con la llave de la repesca internacional de la FIFA y aseguró su lugar en el Grupo K, donde competirá con Portugal, Colombia y Uzbekistán.

La alegría por la clasificación al Mundial 2026 fue tal que los ciudadanos congoleños salieron a celebrar a la calle en plena tormenta, una imagen que se hizo viral en las redes sociales, mientras que el presidente preparó un festejo de larga duración. Tal es así que Félix Tshisekedi impidió que jugadores de la talla de Cedric Bakambu (Betis), Arthur Masuaku (Lens) y Chancel Mbemba (Lille), entre otros, pudiesen volver a sus respectivos clubes.

Después de las 48 horas provistas por el reglamento de la FIFA y sin tener novedades acerca de sus futbolistas, los clubes europeos alzaron la voz ante la retención practicada en el Congo y llamaron a la intervención de la máxima entidad. Si bien todavía no fue confirmada una sanción a la Federación Congoleña de Fútbol por lo sucedido, lo cierto es que la federación presidida por Gianni Infantino tiene los recursos necesarios para castigar el accionar.

De acuerdo con el Artículo 1 del reglamento, la FIFA podría aplicar una multa a la federación en cuestión por impedir el regreso de los jugadores al fútbol europeo con motivo de continuar con las celebraciones de la clasificación al Mundial. No obstante, la penalización económica apenas es una de las sanciones posibles, ya que también podría reducirse el período de liberación de los jugadores para el próximo llamado.

Tal es así que los clubes estarían en su facultad de retrasar hasta dos días la liberación de los jugadores para que asistan al llamado de la Selección de la República Democrática del Congo, aunque también es posible la prohibición de la convocatoria de estos jugadores. Por otro lado, el West Ham prepara una demanda por los daños y perjuicios producidos por la ausencia de Aaron Wan-Bissaka, quien no llegó a estar para el cruce contra Leeds por los cuartos de final de la FA Cup, en el que el club quedó eliminado por la vía de los penales.

Así celebraron los congoleños la clasificación.

El antecedente del Congo en la Copa del Mundo

Si bien es la primera vez que la República Democrática del Congo estará como tal en la Copa del Mundo, dicho territorio ya tuvo participación en la cita máxima bajo el nombre de Zaire durante la dictadura de Mobutu. Esto ocurrió en Alemania 1974, donde el seleccionado zaireño ocupó el Grupo 2 y perdió 2-0 con Escocia, 9-0 con Yugoslavia y 3-0 con Brasil, quedando último en su grupo sin puntos y con 14 goles en contra y ninguno a favor.