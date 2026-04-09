¿Tu iPhone no prende y la pantalla está en negro? Apple te cuenta qué hacer

Fuente: MAE Recovery.

Según la documentación oficial de Apple, a pesar de la alarma inicial, existen protocolos sencillos que permiten descartar fallos menores antes de acudir a un servicio especializado. El orden importa: hay que seguir estos pasos de menor a mayor intervención.

Paso 1: reinicio forzado

Ante la imposibilidad de encender el dispositivo o cuando la pantalla no muestra ninguna imagen, Apple indica que es fundamental intentar un reinicio forzado. Este proceso es el primer paso para descartar bloqueos temporales del sistema y no requiere herramientas adicionales.

La combinación de botones varía según el modelo:

iPhone 8 y modelos con Face ID (X en adelante): presionar y soltar rápidamente el botón de subir el volumen → presionar y soltar el de bajar el volumen → mantener presionado el botón lateral hasta que aparezca el logo de Apple (puede tardar más de 10 segundos).

presionar y soltar rápidamente el botón de subir el volumen → presionar y soltar el de bajar el volumen → mantener presionado el botón lateral hasta que aparezca el logo de Apple (puede tardar más de 10 segundos). iPhone 7 y 7 Plus: mantener presionados el botón lateral y el de bajar volumen simultáneamente hasta ver el logo de Apple.

mantener presionados el botón lateral y el de bajar volumen simultáneamente hasta ver el logo de Apple. iPhone 6s y anteriores: mantener presionados el botón de inicio y el de encendido hasta que aparezca el logo de Apple.

Paso 2: cargar el equipo

Si el reinicio forzado no funcionó, es posible que la batería esté completamente agotada. Si el iPhone no se enciende, Apple recomienda cargarlo durante una hora e intentarlo de nuevo. Si el iPhone muestra que la batería tiene poca carga, conviene revisar el hardware del iPhone y luego cargarlo durante al menos 30 minutos o hasta que arranque. Hay que asegurarse de que el cable y el cargador estén en buen estado antes de asumir que el problema es el teléfono.

Paso 3: verificar si el teléfono está encendido pero la pantalla falló

A veces el iPhone funciona pero no muestra imagen. Una señal clave: si se escuchan notificaciones o el equipo vibra al silenciarlo, el teléfono está encendido pero la pantalla tiene un problema. En ese caso el reinicio forzado sigue siendo el primer recurso, pero si no resuelve el problema podría haber un daño físico en la pantalla.

Cuándo ir al servicio técnico

Si ninguno de los pasos anteriores funciona, Apple recomienda llevar el equipo a un Apple Store o proveedor autorizado. Las causas que requieren reparación profesional incluyen daño por golpe o caída, exposición a líquidos, problemas con la batería o el circuito de alimentación, o componentes internos sueltos. En estos casos, el soporte oficial puede diagnosticar sin costo y determinar si el equipo tiene reparación o corresponde un reemplazo.