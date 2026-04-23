Una figura de TN anunció que se va del país en medio de la crisis: "Me voy".

El reconocido periodista Jason Mayne, quien actualmente trabaja en TN y El Trece, anunció que se irá del país por dos meses para trabajar en una cadena de noticias extranjera.

Frente a las cámaras y ante la atenta mirada de sus colegas, el cronista tomó la palabra para detallar los motivos de su repentino viaje hacia el viejo continente. "Me voy dos meses a trabajar a la televisión alemana. Los voy a extrañar, pero quizá salga desde allá", reveló con muchísima emoción en Telenoche.

El nuevo destino en Berlín

Para despejar cualquier tipo de dudas entre sus fieles seguidores, el reportero explicó con precisión cuál será su próximo desafío laboral en el exterior. "Voy a estar en Berlín y mi tarea será en la Deutsche Welle", precisó el comunicador para hacer referencia a la prestigiosa emisora de noticias internacionales.

Una figura de TN anunció que se va del país en medio de la crisis: "Me voy".

Luego, el trabajador de prensa remarcó su enorme compromiso con el público local. "Voy a representar a Telenoche y a la Argentina", aseguró con entusiasmo y orgullo.

Tras su sentido discurso, los conductores Dominique Metzger y Nelson Castro se acercaron de inmediato para abrazarlo y desearle el mayor de los éxitos en esta aventura. Horas después de la transmisión, el experto en ecología y redes sociales aprovechó su cuenta de Instagram para agradecer los múltiples mensajes de los usuarios. "Muchas gracias por el cariño y la buena onda. Los voy a extrañar. Igual nos vemos pronto", publicó el periodista para dejar la puerta abierta a un pronto regreso.