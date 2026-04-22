Denuncian a dos periodistas de TN por filmar la Casa Rosada

En una nueva avanzada del gobierno de Javier Milei contra los periodistas, Casa Militar denunció a los cronistas de TN Luciana Geuna e Ignacio Salerno, así como a directivos del canal, por haber realizado una grabación en los pasillos de la Casa Rosada.

Lejos de buscar conciliar, Milei reivindicó la acción a través de su cuenta de X. "BASURAS REPUGNANTES Me encantaría ver a esas basuras inmundas que portan credencial de periodistas (95%) que salgan a defender lo que hicieron estos dos delincuentes. Espero que esto llegue hasta los máximos responsables", afirmó, apelando a las mayúsculas-

Según repuso el portal Crónica, el escrito judicial señaló que la filmación puso en riesgo la serguridad nacional dentro de la sede de gobierno. "Bajo meros pretextos de interés público, los periodistas denunciados se ufanaron de haber burlado la seguridad presidencial".

"El objetivo de esta presentación es poner en conocimiento de la autoridad judicial el despliegue de actividades subrepticias e ilegales dentro de la Casa de Gobierno", indica el documento impulsado por Casa Militar, que tiene a su cargo la custodia del presidente.

El textos sostuvo que la filmación "expuso a funcionarios a riesgos injustificados y pudo haber generado condiciones para revelar secretos de Estado vinculados a la rutina del Presidente y al funcionamiento del Poder Ejecutivo".

"La intromisión, exhibida de forma temeraria en televisión y redes sociales, se apartó groseramente de la normativa vigente (Resolución 1319/2025 de la Secretaría de Comunicación y Medios) y de los estándares de práctica profesional de los cronistas acreditados en Casa Rosada", sostuvo la presentación.

Casa Militar sugirió posibles infracciones a los artículos 222 y 223 del Código Penal, que contemplan penas de uno a seis años de prisión por la obtención o revelación de secretos políticos o militares. "La investigación deberá determinar si los denunciados incurrieron en estos u otros delitos".

Por último, la Casa Militar afirmó: "El video muestra de forma inequívoca que el autor del informe registró sin filtro la actividad de la sede principal del Gobierno mediante una grabación subrepticia", ya que la filmación se habría realizado con "lentes inteligentes", sin conocimiento de los funcionarios ni autorización de los responsables de seguridad.