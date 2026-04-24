Audi F1 nombra a McNish director de competición a partir del Gran Premio de Miami

La escudería Audi de Fórmula Uno anunció el viernes que nombró director de competición a Allan McNish, tres veces ganador de las 24 Horas de Le Mans y expiloto de grandes premios.
El escocés se encargará de coordinar todas las operaciones en pista a partir del Gran Premio de Miami de la próxima semana, informó el equipo en un comunicado, y reportará directamente al director Mattia Binotto.
McNish ha formado parte del proyecto de Audi F1 desde el principio y anteriormente también fue director del equipo Audi Sport ABT Schaeffler de Fórmula E. Ocupa la vacante dejada por Jonathan Wheatley, cuya salida se anunció el mes pasado.
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"Allan aporta a este puesto una combinación excepcional de experiencia en competición, conocimientos técnicos y liderazgo", afirmó Binotto.
"Ha sido una pieza fundamental de la estructura de automovilismo de Audi durante muchos años y, en sus funciones dentro del Audi Revolut F1 Team desde su creación, ha desempeñado un papel clave en la configuración de nuestra preparación para la Fórmula Uno, sobre todo con su trabajo en torno a las colaboraciones técnicas", agregó.
McNish ganó Le Mans en 1998 con Porsche y en 2008 y 2013 con Audi. Corrió en F1 con Toyota en 2002.
"El proyecto que estamos construyendo es ambicioso, y mi objetivo será garantizar que todos los aspectos de nuestras operaciones de carrera rindan al máximo nivel competitivo y mejoren continuamente", afirmó.
Audi se hizo cargo del equipo suizo Sauber y esta temporada es la primera del fabricante de automóviles bajo su propia marca y motor. Ocupan el octavo puesto de los 11 equipos tras tres carreras y han declarado que quieren estar en condiciones de luchar por el campeonato del mundo para 2030.
Con información de Reuters