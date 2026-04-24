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Audi F1 nombra a McNish director de competición a partir del Gran Premio de Miami

24 de abril, 2026 | 11.34

​La escudería Audi de Fórmula Uno anunció el viernes que nombró director de ‌competición a Allan McNish, ‌tres veces ganador de las 24 Horas de Le Mans y expiloto de grandes premios.

El escocés se encargará de coordinar todas las operaciones en pista a partir del Gran Premio de Miami de la próxima semana, ​informó el equipo ⁠en un comunicado, y reportará directamente al ‌director Mattia Binotto.

McNish ha formado parte ⁠del proyecto de Audi ⁠F1 desde el principio y anteriormente también fue director del equipo Audi Sport ABT Schaeffler de ⁠Fórmula E. Ocupa la vacante dejada por ​Jonathan Wheatley, cuya salida se ‌anunció el mes pasado.

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"Allan ‌aporta a este puesto una combinación excepcional ⁠de experiencia en competición, conocimientos técnicos y liderazgo", afirmó Binotto.

"Ha sido una pieza fundamental de la estructura de automovilismo de Audi durante ​muchos ‌años y, en sus funciones dentro del Audi Revolut F1 Team desde su creación, ha desempeñado un papel clave en la configuración de nuestra preparación para ⁠la Fórmula Uno, sobre todo con su trabajo en torno a las colaboraciones técnicas", agregó.

McNish ganó Le Mans en 1998 con Porsche y en 2008 y 2013 con Audi. Corrió en F1 con Toyota en 2002.

"El proyecto que estamos construyendo ‌es ambicioso, y mi objetivo será garantizar que todos los aspectos de nuestras operaciones de carrera rindan al máximo nivel competitivo y mejoren continuamente", afirmó.

Audi se hizo cargo del equipo suizo ‌Sauber y esta temporada es la primera del fabricante de automóviles bajo su propia marca y motor. ‌Ocupan el ⁠octavo puesto de los 11 equipos tras tres carreras y han declarado ​que quieren estar en condiciones de luchar por el campeonato del mundo para 2030.

Con información de Reuters

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