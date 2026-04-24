Todo sobre “Supergirl: la Mujer del Mañana”

Originalmente publicado en 2022, del reconocido guionista Tom King, la dibujante Bilquis Evely y con color de Matheus Lopes, La Mujer del Mañana compila una miniserie de 8 números que exploran una verdadera epopeya espacial cargada de empoderamiento femenino. En una impecable nueva edición en papel ilustración, el tomo consta de 240 páginas a todo color y con una renovada portada con un logo en stamping en plateado metalizado.

La historia comienza con un monólogo de quien pronto se revela como la verdadera protagonista y narradora de esta historia: Ruthye, una niña alienígena.

Ruthye nos cuenta que Krem de las Colinas Amarillas ha asesinado a su padre. En su sed de venganza, irá en la búsqueda de algún mercenario capaz de matar al homicida con la misma espada que terminó con la vida de su progenitor.

Tras una serie eventos algo fortuitos, será la superheroína kryptoniana quien finalmente terminará con la vida de Krem. Esto no es ningún spoiler, ya que, en las primeras páginas, será la misma Ruthye quien nos revele el final del supervillano.

Como la indiscutida narradora y protagonista de la historia, Ruthye será quien nos introducirá a Kara Zor-El, también conocida como Supergirl, para contarnos cómo se conocieron y cómo es que decide dejar de lado sus propios planes para dar caza a Krem. Para una Supergirl en el que nada nada tiene sentido en su vida, algo así como en un momento en ¨stand by¨, encontrarse con Ruthye le dará un nuevo propósito en su vida.

De esa premisa, King nos propone un recorrido intergaláctico hasta llegar a los confines del universo, a zonas inexploradas por la continuidad de DC. Una kryptoniana, un perro y una adolescente como Ruthye llena de ira atravesarán el cosmos en un viaje que las cambiará para siempre. Entre barcos voladores, alienígenas y caballos imposibles, veremos mundos burocráticos y sociedades racistas que reflejarán muchas de las problemáticas de la sociedad global actual.

Mientras Ruthye deberá hacer su duelo y lidiar con su sed de venganza, Supergirl tendrá que salir de su zona de confort sin poderes, para cruzar un camino que la verá forzada a madurar de manera estrepitosa. Todo esto, desde una narrativa super sentida e íntima, que pareciera venir del futuro, en la que los eventos relatados hacen eco en temas como la sororidad y el empoderamiento femenino.

Tal como nos tiene acostumbrados, en sus dibujos, la brasileña Evely vuelca todo su arte y su épica visual medieval a lo largo de los 8 números. La dibujante despliega su trazo personal y único en cada viñeta para proponer una experiencia absolutamente onírica, a través de nubes y nebulosas en el espacio. Con fondos indefinidos y poco detallados, Evely desarrollará todo su arte y presentará barcos medievales y surrealistas que parecen flotar en las páginas, con detalles de ensueño y super delicados. Tanto los gestos de Supergirl como de Ruthye y los demás personajes consiguen una sensibilidad estética única.

El color de Matheus Lopes, también de Brasil, se fusiona a la perfección con las ilustraciones de la dibujante. Lopes propone una paleta repleta de naranjas, amarillos y marrones que contrastan con diferentes azules y con el negro, que estará presente en todo momento. Todo parece prenderse fuego en un cielo que inspira una mirada hacia el futuro en un camino de completo crecimiento, sororidad y empoderamiento.

Un Poco sobre el personaje…

Creado por Otto Binder y Al Plastino, Supergirl es la contraparte femenina de su primo Superman. Su primera aparición fue en Action Comics número 252, en mayo de 1959.

Como toda kryptoniana, comparte tanto los superpoderes como las vulnerabilidades de su super primo. De tener un papel más bien secundario y de apoyo en las aventuras de Superman, a lo largo de las décadas ha ganado su propio fandom. En 1969, consiguió sus propias aventuras en la reconocida publicación Adventure Comics y, en 1972, Supergirl debutó con su propia serie de cómics homónima, la cual continuó hasta 1974, seguida de una segunda serie mensual que apareció entre 1982 y 1984.

A pesar de su popularidad, el personaje ha sufrido los cambios y decisiones de la editorial DC asociados a cuestiones de continuidad. Tras haber sido asesinada en el mega evento de Crisis en Tierras Infinitas de 1985, se consiguió restablecer a Superman como el único y verdadero último hijo de Krypton.

Sin embargo, por reclamo del fandom, Supergirl no podría quedar ausente en los cómics por mucho tiempo. Varios fueron los diversos personajes que encarnaron una necesaria figura de la Chica de Acero, auqnue sin relación familiar con Superman, incluidas Matrix, Linda Danvers y Cir-El.

Una versión moderna y renovada de Kara Zor-El fue reintroducida en la continuidad de la editorial en el número 8 de la serie de Superman/Batman en 2004. A partir de allí, Supergirl ha contado con diversas series de cómics y ha tenido un papel secundario en varias otras publicaciones de DC.

Si bien Supergirl ha estado presente en las últimas etapas de la editorial de forma bastante irregular, como New 52 y Renacimiento, fue la serie de Tom King la que consiguió devolverle su lugar como una superheroína poderosa capaz brillar con luz propia. La miniserie escrita por King ha resignificado al personaje y muchos fans la consideran una verdadera obra maestra.