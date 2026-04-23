Gran Premio de Miami amplía entrenamientos tras cambios en el reglamento y cancelaciones de carreras

FOTO DE ARCHIVO: Gran Premio de Miami de la Fórmuna Uno

Los ​pilotos de Fórmula 1 dispondrán de media hora adicional de entrenamientos ‌para el Gran ‌Premio de Miami de la próxima semana, tras la cancelación de las carreras en Oriente Medio y los recientes cambios en el reglamento, informó el jueves la FIA, organismo rector del ​deporte.

La carrera ⁠del 3 de mayo, cuarta prueba ‌de la temporada, reanuda el ⁠campeonato tras un mes ⁠sin competición debido a la suspensión de los Grandes Premios de Baréin y ⁠Arabia Saudita a raíz de la ​guerra con Irán.

Durante el ‌parón se han introducido ‌ajustes en el reglamento técnico para ⁠abordar las preocupaciones surgidas en las tres primeras carreras sobre la seguridad de los pilotos y la competición.

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La ​Federación ‌Internacional del Automóvil (FIA) ha comunicado que, tras consultar con todas las partes implicadas, la sesión de entrenamientos del viernes, de una hora ⁠de duración, se ampliará a 90 minutos, de 12.00 a 13.30 hora local.

Señaló que esto se debía al intervalo transcurrido desde el último Gran Premio, a los ajustes y a que el fin de ‌semana de Miami se disputará en formato sprint, con una sola sesión de entrenamientos antes de la clasificación para el sprint el viernes y, a continuación, ‌una carrera sprint de 100 km el sábado antes de la clasificación para la ‌prueba principal ⁠del domingo.

Mercedes ha ganado las tres carreras disputadas hasta ahora, ​con el joven italiano Kimi Antonelli al frente de la clasificación.

Con información de Reuters