Gran Premio de Miami amplía entrenamientos tras cambios en el reglamento y cancelaciones de carreras

Los pilotos de Fórmula 1 dispondrán de media hora adicional de entrenamientos para el Gran Premio de Miami de la próxima semana, tras la cancelación de las carreras en Oriente Medio y los recientes cambios en el reglamento, informó el jueves la FIA, organismo rector del deporte.
La carrera del 3 de mayo, cuarta prueba de la temporada, reanuda el campeonato tras un mes sin competición debido a la suspensión de los Grandes Premios de Baréin y Arabia Saudita a raíz de la guerra con Irán.
Durante el parón se han introducido ajustes en el reglamento técnico para abordar las preocupaciones surgidas en las tres primeras carreras sobre la seguridad de los pilotos y la competición.
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La Federación Internacional del Automóvil (FIA) ha comunicado que, tras consultar con todas las partes implicadas, la sesión de entrenamientos del viernes, de una hora de duración, se ampliará a 90 minutos, de 12.00 a 13.30 hora local.
Señaló que esto se debía al intervalo transcurrido desde el último Gran Premio, a los ajustes y a que el fin de semana de Miami se disputará en formato sprint, con una sola sesión de entrenamientos antes de la clasificación para el sprint el viernes y, a continuación, una carrera sprint de 100 km el sábado antes de la clasificación para la prueba principal del domingo.
Mercedes ha ganado las tres carreras disputadas hasta ahora, con el joven italiano Kimi Antonelli al frente de la clasificación.
Con información de Reuters