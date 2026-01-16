Cómo es el "tratamiento de arroz" exfoliante que mantiene la piel limpia y suave en simples pasos.

El cuidado de la piel suma cada vez más adeptos a las rutinas simples y naturales, y en ese camino el llamado “tratamiento de arroz” exfoliante volvió a ganar protagonismo. Utilizado desde hace siglos en culturas asiáticas, este método casero se destaca por limpiar y suavizar la piel sin recurrir a ingredientes agresivos como el azúcar, logrando una textura más uniforme y luminosa.

A diferencia de otros exfoliantes caseros, el de arroz actúa de manera delicada. Su textura fina permite eliminar las células muertas de forma progresiva, sin dañar la barrera cutánea ni generar sensación de tirantez. Por eso, es una opción ideal incluso para pieles sensibles o con tendencia a la irritación.

El arroz aporta propiedades calmantes, iluminadoras y suavizantes. Contiene antioxidantes, vitaminas del grupo B y minerales que ayudan a mejorar la textura de la piel y a darle un aspecto más parejo. Usado con constancia, contribuye a que la piel se vea más limpia y preparada para absorber mejor cremas o sérums.

Beneficios del exfoliante de arroz

Incorporar este tratamiento a la rutina facial o corporal puede traer múltiples beneficios:

Limpia la piel en profundidad sin irritarla.

Ayuda a eliminar células muertas y residuos acumulados.

Suaviza la textura y mejora el aspecto general de la piel.

Aporta luminosidad y sensación de frescura.

Es apto para pieles sensibles o reactivas.

Cómo hacer un exfoliante de arroz paso a paso

Prepararlo en casa es muy sencillo y requiere pocos ingredientes.

Ingredientes básicos:

2 cucharadas de arroz crudo

Agua, leche o yogur natural (según el tipo de piel)

Preparación:

Triturá el arroz hasta obtener un polvo bien fino. Cuanto más fino quede, más suave será el exfoliante. Colocá el polvo en un recipiente y agregá el líquido elegido de a poco hasta formar una pasta cremosa. Mezclá bien antes de usar.

Cómo usar el exfoliante de arroz correctamente