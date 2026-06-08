Así es la mansión de Fede Valverde y su esposa argentina en Madrid

Cómo es la mansión de Fede Valverde y Mina Bonino en Madrid.

Federico Valverde vivió un final de temporada complicado tras sufrir un traumatismo craneoencefálico producto de una pelea con su compañero en el Real Madrid, Tchouaméni, en la antesala al Mundial que disputará con la selección de Uruguay. Alejado de la prensa y el ruido mediático, el futbolista de 27 años encontró en la privacidad de su hogar el espacio ideal para recuperarse y hallar tranquilidad.

El jugador vive junto a su esposa, la periodista argentina Mina Bonino, y sus dos hijos en un chalet independiente ubicado en La Moraleja, una de las zonas más exclusivas de Madrid.

Los detalles de la lujosa vivienda de Fede Valverde y Mina Bonino

La vivienda, con una arquitectura contemporánea y diseño moderno, fue creada para maximizar la entrada de luz natural, gracias a sus grandes ventanales y cortinas de lino que aportan una atmósfera cálida y luminosa.

El amplio salón de la casa está dividido en varias áreas, incluyendo una zona de televisión que destaca por una chimenea integrada y una pared revestida con estuco veneciano, que rompen con la paleta neutra del resto del ambiente. A su vez, el comedor mantiene un estilo depurado, con detalles en madera y colores suaves que transmiten elegancia y serenidad.

En la cocina, la isla central de mármol marquina se lleva todas las miradas. Este bloque sólido y escultórico, junto con el salpicadero del mismo material, aporta una sensación de lujo y limpieza visual que refleja el buen gusto en cada rincón de la casa.

Pero lo que realmente hace única a esta residencia son sus espacios exclusivos: un área de bar diseñada para recibir amigos, un salón de juegos, un jardín paradisíaco con piscina y parque para niños, un vestidor tipo boutique y una peluquería privada integrada al baño. Todos estos detalles convierten la vivienda en un auténtico refugio para Valverde mientras se recupera.

Cómo se conocieron el jugador uruguayo y la periodista argentina

“La primera vez que lo vi fue en 2018 y me gustó, pero no hablamos nada, se quedó ahí. Yo pensé que era lindo, pero como era más pequeño que yo eso me limitaba, creía que era muy inmaduro”, contó la periodista argentina sobre los inicios de su relación con Fede Valverde.

Tras eso hubo algunos intercambios por Instagram y ella viajó a España a conocerlo: "Semanas después de hablar fui a España, y ya en el avión pensé: ‘No conozco su voz, estoy yendo a conocer a un chico que no sé qué voz tiene, qué estoy haciendo, aborto misión y me bajo del avión’". "Era mejor de lo que había pensado, superó mis expectativas. Conocerlo me cambió la vida. Gracias a Dios, quise apostar por lo nuestro, porque me gustaba, y si no salía bien, pues tenía tiempo de volver a empezar de nuevo, y me vine a España", sumó.