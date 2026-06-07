La tajante decisión de Bielsa en Uruguay con la lesión de De Arrascaeta

El entrenador tomó una decisión sobre aplicar cambios en la nómina de 26 convocados al Mundial.

A pocos días de que se produzca el inicio del Mundial, Uruguay recibió una mala noticia y esa tiene como protagonista a Giorgian De Arrascaeta, que padeció de un desgarro. Esto obligó a que Marcelo Bielsa, junto a su cuerpo técnico, tuviera que analizar hasta el hartazgo cuál es la mejor decisión sobre un jugador más que importante para la Selección de Uruguay.

Sin que haya un comunicado oficial en las redes sociales, el conjunto uruguayo hizo trascender que uno de los convocados y que forma parte de la nómina de 26 se encuentra cursando una enfermedad que es un verdadero dolor de cabeza. El desgarro necesita de un tiempo prolongado para sanar; si no, cualquier paso en falso puede generar que adquiera mayor gravedad.

“Fue un golpe duro. Mantenerlo en el grupo nos da fuerza para iniciar”, expresó Rodrigo Betancur, que tuvo contacto con los medios uruguayos. Sus palabras confirmaron la decisión de Marcelo Bielsa de que Giorgian De Arrascaeta se queda con el plantel, que trabaje de manera diferenciada y que cuando se encuentre en condiciones salte al campo de juego para sumar minutos.

Hay que recordar que la Celeste va a medirse con Arabia Saudita en el debut, mientras que en la segunda fecha tendrá que enfrentar a Cabo Verde y en la última se registrará el duelo ante España. De acuerdo a cómo quede posicionado el conjunto uruguayo, es posible que se dé un duelo clásico en la instancia de 16avos de final frente a la Argentina de Lionel Scaloni.

Por otro lado, la confirmación de que Giorgian De Arrascaeta permite entender que Marcelo Bielsa no hará uso del permiso especial que la FIFA le da a los equipos de poder modificar la lista de convocados a días de que se produzca el Mundial. Si hay una lesión, el organismo permite retoques en la nómina hasta 24 horas antes del debut, pero el elegido debe salir de la prelista.

Bielsa explicó por qué Luis Suárez quedó afuera del Mundial

Hace un tiempo, en una entrevista después de la Copa América, Luis Suárez anunció que gran parte de los convocados se encontraban molestos con la actitud de Marcelo Bielsa y que le recriminaban que mejorara la forma de dirigirse. Una serie de palabras que fueron consideradas como un pedido de paso al costado, pero que nunca llegó a concretarse porque el DT recibió el apoyo de la federación.

En la previa del Mundial, el entrenador argentino presentó la prelista y la nómina de 26 y el atacante del Inter Miami no estuvo. Esto motivó una consulta sobre semejante decisión. “Él comunicó que estaba dispuesto a aportar con su regreso a la Selección, cosa que siempre yo la entendí como un pronunciamiento valioso y sincero. De hecho, yo no tengo ninguna diferencia con Suárez, pero opté por Darwin Núñez, por Federico Viñas y por Rodrigo Aguirre”, señaló.

Si se repasa a los convocados, Marcelo Bielsa decidió quedarse con los tres delanteros mencionados. Una decisión bastante particular cuando en otros equipos es posible apreciar hasta cinco atacantes. “Todas las decisiones que uno toma pueden constituir errores, pero no me guía nada que no sea lo que considero que es mejor para la suerte deportiva del equipo”, agregó.



