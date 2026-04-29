FIFA aumentó los premios para el Mundial 2026: cuánto dinero reparte para cada Selección

El Mundial 2026 tendrá premios récord: la FIFA anunció cuánto dinero recibirá cada selección participante.

A menos de dos meses del inicio del Mundial 2026, la FIFA de Gianni Infantino confirmó un aumento histórico en los premios económicos. El torneo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá repartirá cifras sin precedentes, beneficiando a las 48 selecciones participantes y reforzando el impacto financiero del evento más importante del fútbol mundial.

El Consejo de la FIFA aprobó un incremento de 100 millones de dólares en la bolsa total de premios del Mundial 2026, que alcanzará los 871 millones de dólares en total. Se trata del monto más alto en la historia de la competencia. La decisión responde al crecimiento comercial del torneo, que sigue consolidándose como el evento deportivo más rentable del planeta. Según explicó la propia FIFA, el aumento representa un 15% más de recursos distribuidos entre los equipos participantes.

Además, este será el primer Mundial con 48 selecciones, lo que amplía la distribución económica y permite que más federaciones accedan a ingresos significativos repartidos en partes iguales y en base a la instancia que lleguen.

Cuánto dinero recibirá cada Selección por parte de la FIFA en el Mundial 2026

Una de las principales novedades es la mejora en los premios base. Todas las selecciones clasificadas recibirán más dinero solo por participar, lo que garantiza ingresos incluso para aquellas que no superen la fase inicial.

En concreto, los equipos que queden eliminados en la fase de grupos percibirán 12,5 millones de dólares: 2,5 millones por participar y otros 10 millones por no avanzar de ronda. Este esquema busca equilibrar la distribución y favorecer a federaciones con menor desarrollo económico, permitiéndoles reinvertir en infraestructura y formación.

Escala completa de premios del Mundial 2026

La FIFA también detalló cómo se repartirán los premios a medida que avanza el torneo:

Participación: 2,5 millones de dólares.

Fase de grupos: 10 millones.

Dieciseisavos de final: 11 millones.

Octavos de final: 15 millones.

Cuartos de final: 19 millones.

Cuarto puesto: 27 millones.

Tercer puesto: 29 millones.

Subcampeón: 33 millones.

Campeón: 50 millones.

La cifra para el campeón marca un nuevo estándar en la historia de los Mundiales, consolidando el crecimiento económico del torneo.

El impacto económico global del Mundial

La FIFA estima que el Mundial 2026 generará ingresos cercanos a los 11.000 millones de dólares, impulsados por derechos de televisión, patrocinios y venta de entradas. Como organización sin fines de lucro, el ente rector del fútbol mundial redistribuye gran parte de esos ingresos entre sus 211 federaciones miembro.

En este sentido, el presidente Gianni Infantino destacó la solidez financiera de la institución: “La FIFA atraviesa el mejor momento económico de su historia, lo que nos permite apoyar a todas nuestras asociaciones como nunca antes”.

Beneficios adicionales para las selecciones

Más allá de los premios directos, la FIFA anunció otras medidas que impactan en las delegaciones:

Subsidios para cubrir gastos logísticos de cada selección

Aumento en la cantidad de entradas disponibles para los equipos

Inversión superior a 16 millones de dólares en tickets

Estas decisiones apuntan a mejorar la experiencia de los planteles y reducir los costos operativos durante el torneo.

Cambios en el reglamento del torneo

El Consejo de la FIFA no solo se enfocó en lo económico. También aprobó modificaciones reglamentarias de cara al Mundial 2026. Entre ellas, se destaca la eliminación de las tarjetas amarillas acumuladas tras la fase de grupos y nuevamente después de los cuartos de final, adaptándose al nuevo formato.

Además, se incorporaron dos nuevas reglas impulsadas por la International Board:

Expulsión para jugadores que hablen cubriéndose el rostro

Tarjeta roja para quienes abandonen el campo en protesta

Estas medidas buscan reforzar la disciplina y la transparencia dentro del juego.

El antecedente de Argentina en Qatar 2022

El crecimiento de los premios también puede medirse en comparación con la última edición. En el Mundial Qatar 2022, la Selección Argentina recibió 42 millones de dólares por consagrarse campeona, además de un bonus de 10 millones otorgado por la Conmebol. Con el nuevo esquema, el campeón del Mundial 2026 percibirá 50 millones, lo que refleja el salto económico de la competencia.