PS Plus confirmó los juegos gratis para mayo 2026: cuáles son

La propuesta es para distintos tipos de jugadores: fútbol, acción tipo soulslike y plataformas en 2D.

Sony confirmó los juegos mensuales de PlayStation Plus para mayo de 2026 y la selección llega con una propuesta fuerte para distintos tipos de jugadores: fútbol, acción tipo soulslike y plataformas en 2D. Desde el martes 5 de mayo, todos los suscriptores del servicio podrán descargar sin costo adicional EA Sports FC 26, Wuchang: Fallen Feathers y Nine Sols.

Además, quienes tengan PlayStation Plus también recibirán un beneficio extra dentro de EA Sports FC 26: un paquete exclusivo de Icons para usar en el juego, disponible durante el período en que el título forme parte de los juegos mensuales.

Los 3 juegos gratis de PlayStation Plus en mayo

La nueva tanda de títulos incluye opciones para PS5 y PS4, con propuestas muy diferentes entre sí. Los juegos confirmados son EA Sports FC 26 (PS5 y PS4), Wuchang: Fallen Feathers (PS5) y Nine Sols (PS5 y PS4).

EA Sports FC 26

La gran apuesta del mes es el nuevo simulador de fútbol de EA. En esta edición, el juego suma una experiencia renovada basada en el feedback de la comunidad, además de los modos preestablecidos Auténtico y Competitivo para adaptar la jugabilidad.

También regresa Football Ultimate Team con torneos, eventos en vivo y mejoras en Rivals y Champs. El título mantiene su fuerte apuesta por el realismo con más de 20.000 jugadores, más de 750 clubes y selecciones nacionales, 120 estadios y más de 35 ligas licenciadas.

Como extra, los suscriptores de PlayStation Plus podrán reclamar un paquete especial de Icons exclusivo.

El juego suma una experiencia renovada basada en el feedback de la comunidad.

Wuchang: Fallen Feathers

Este RPG de acción estilo soulslike está ambientado en los últimos años de la dinastía Ming en China. La protagonista, una guerrera pirata llamada Wuchang, despierta sin recuerdos mientras una extraña plaga conocida como “Emplumamiento” transforma a las personas en monstruos.

El juego propone un mundo interconectado, combates exigentes y la posibilidad de dominar distintos estilos de pelea, armas ocultas y habilidades obtenidas de enemigos derrotados.

Nine Sols

Para quienes prefieren la acción en 2D, Nine Sols combina plataformas, combate de precisión y una estética dibujada a mano. Su sistema de pelea está inspirado en Sekiro y se enfoca en desvíos y enfrentamientos intensos.

La historia lleva al jugador a enfrentarse a antiguas deidades en una tierra dominada por una civilización alienígena ancestral, con una misión clara: derrotar a los poderosos 9 Sols.

Antes del cambio de catálogo, los usuarios todavía tienen tiempo hasta el lunes 4 de mayo para sumar a su biblioteca los juegos de abril: Lords of the Fallen, Tomb Raider I-III Remastered y Sword Art Online Fractured Daydream.