PS Plus confirmó los videojuegos gratis de abril 2026: cuáles son

La remesa de videojuegos abril de 2026 se clasifica de la siguiente manera: los usuarios suscritos a PS Plus Extra recibirán 7 juegos, y los que tengan una membresía Premium podrán acceder a 1 título clásico adicional. A continuación, te contamos todo sobre la nueva selección que se viene con grandes títulos.

Los juegos del plan Extra (disponibles desde el 21 de abril)

El 21 de abril entrarán en la lista de disponibles The Crew Motorfest, Horizon Zero Dawn Remastered, Football Manager 26 Console, Warriors: Abyss, Squirrel with a Gun, The Casting of Frank Stone y Monster Train. En el caso de Horizon Zero Dawn, Sony separa las versiones según consola: la Remastered llega a PS5, mientras que en PS4 se incorpora la Complete Edition.

The Crew Motorfest (PS5, PS4) : juego de carreras de mundo abierto de Ubisoft ambientado en la isla de Hawái. Carreras entre playas paradisíacas y la selva hawaiana.

Horizon Zero Dawn Remastered (PS5) / Complete Edition (PS4) : el clásico de Guerrilla Games, renovado visualmente para PS5. Todo un acontecimiento para los amantes de esta saga.

Football Manager 26 Console (PS5) : el manager de fútbol más popular del mercado. Si querés volverte el mejor entrenador, tenés que dominar esta entrega.

Warriors: Abyss (PS5, PS4) : situado en el inframundo, tenés que controlar a guerreros históricos y legendarios para enfrentar hordas de enemigos desde una perspectiva cénital. Un roguelike desarrollado por KOEI TECMO.

Squirrel with a Gun (PS5) : un shooter, pero no cualquier shooter. Este tiene un tinte humorístico muy marcado, ya que está protagonizado por una ardilla.

The Casting of Frank Stone (PS5) : una aventura de terror como las de antes, ambientada en el universo de Dead by Daylight, desarrollada por los creadores de Until Dawn.

Monster Train (PS5): roguelike de construcción de mazos.

El extra para Premium

Al catálogo de PS Plus Premium se suma Wild Arms 4, el JRPG clásico de la saga que ahora estará disponible para PS5 y PS4.

Cuándo se pueden reclamar

Todos los juegos estarán disponibles desde el 21 de abril. Los suscriptores a Essential ya pueden reclamar por separado sus tres juegos del mes, que incluyen Lords of the Fallen, Sword Art Online Fractured Daydream y Tomb Raider I-III Remastered.