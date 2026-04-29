Presentaron la casa rodante más pequeña: todas las características y precio

Presentaron la casa rodante más pequeña.

La empresa alemana ARI Motors irrumpió en el mercado europeo con una propuesta innovadora: una casa rodante eléctrica diminuta, pensada para quienes buscan movilidad compacta sin renunciar a la experiencia de acampar.

Este nuevo modelo, el 458 Pro, se basa en el chasis del vehículo eléctrico ARI 458 Pro y representa la casa rodante más pequeña fabricada en Alemania hasta ahora. Su diseño recuerda a los campers japoneses, famosos por sus dimensiones reducidas y funcionalidad en espacios urbanos.

A pesar de su tamaño exterior compacto, el interior ofrece una altura de 1,85 metros, suficiente para que una persona promedio pueda estar de pie cómodamente. Sin embargo, el habitáculo se entrega vacío, ya que el comprador debe encargarse de amueblarlo a su gusto dentro de los casi tres metros cuadrados disponibles.

En cuanto a prestaciones, esta casa rodante eléctrica cuenta con una motorización que entrega cerca de 20 caballos de fuerza, alcanzando una velocidad máxima de 74 kilómetros por hora. Esto la ubica en la categoría de transporte ligero, ideal para desplazamientos en la ciudad o escapadas cortas de fin de semana, pero no para viajes largos o terrenos exigentes.

La batería estándar ofrece una autonomía que varía entre 120 y 180 kilómetros con una sola carga, aunque existe una versión con mayor capacidad que extiende el rango hasta 230 kilómetros. Además, el modelo admite varias opciones adicionales, como aire acondicionado en la cabina, neumáticos para invierno y un enganche para remolque, aunque este último podría afectar el rendimiento en pendientes.

Cuanto cuesta la casa rodante pequeña y eléctrica de Ari Motors

El precio de partida para la versión básica es de 23.350 euros. Para quienes prefieran evitar la tarea de equipar el interior, la fábrica ofrece una configuración completa, aunque con un costo final más elevado. La comercialización oficial de este innovador camper comenzó en mayo.

Con su bajo costo de mantenimiento y dimensiones reducidas, el 458 Pro de ARI Motors se perfila como una opción económica y práctica para los amantes del aire libre que buscan una movilidad ágil y sin complicaciones, ideal para entornos urbanos y escapadas cercanas.

Entre las características destacadas se encuentran:

Pantalla táctil con cámara de retroceso y Bluetooth.

Paneles solares instalados en el techo del vehículo.

Sistema de agua con tanques para líquidos limpios y usados.

Batería auxiliar y tomas de corriente de 230 voltios.

Calefacción y vidrios eléctricos en la cabina.