“Segunda Princesa”: el unipersonal de Alejandro Schiappacasse que combina humor negro y tragedia en El camarín de las musas.

Alejandro Schiappacasse se arremanga su piloto amarillo para dar comienzo a un relato tragicómico en un diminuto espacio de 2x2 en el que se ha convertido la caja negra de El camarín de las musas. Los domingos 20 hrs el actor, director y también dramaturgo presenta Segunda Princesa, unipersonal pesquero.

Allí en esa pequeña porción de escenario se despliega la confesión de un hombre detenido en altamar: un pescador que, lejos de resistirse, parece entregarse a la palabra como único salvavidas posible. La obra se sostiene sobre esa declaración, que no es solo judicial sino también existencial.

Segunda Princesa se puede ver los domingos 20 hs en El camarín de las musas.

En su relato aparecen el pueblo, el mar, una mujer, un amor que supo ser refugio y una traición que termina por desatar el crimen. Todo converge en una narración que oscila entre el humor negro y la fatalidad, sostenida por un personaje de enorme carisma que interpela al espectador y lo lleva a ponerse de pie en el aplauso final.

Segunda Princesa trabaja alrededor de ese suspiro que surge cuando la vida pareciera no poder ser peor, y lo único que le queda a un hombre son sus recuerdos, miedos y la fe. El amor que tanto lo hizo feliz, las riñas en las que defendió su valor y también se acobardó, y los amigos que estuvieron allí para echar ancla cuando el viento revolvió la marea.

Declarar es lo que a nuestro personaje lo mantiene vivo, y es que en el recordar sus pasos es que logra comprender que ha vivido. Schiappacasse compone a este hombre perdido desde esa misma lógica. No busca redimirlo ni condenarlo, sino exponerlo en su complejidad.

Cómo comprar las entradas para "Segunda Princesa, unipersonal pesquero"

Las entradas para Segunda Princesa, unipersonal pesquero se compran a través de Alternativa Teatral. Las funciones son los domingos 20 hs en El camarín de las musas, ubicado en Mario Bravo 960, y los tickets tienen un valor de $18.000 para jubilados y $25.000 entrada general.

Sinopsis: "En una pequeña localidad costera, un hombre, pescador embarcado de oficio, declara tras ser detenido en altamar. Un relato tragicómico, contado por un personaje de enorme carisma: el pueblo, su gente, el mar, una mujer, un amor, una traición y al fin, el crimen que une todas las partes. Nada le aterra a este hombre, está perdido y lo acepta, porque declarar también es tener una historia que contar. Contarla lo liberará, como reza su fe, 'la verdad te liberara'. Aunque esta vez no parece resultarle".