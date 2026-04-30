Baby Etchecopar contó numerosas intimidades de Manuel Adorni al aire.

Baby Etchecopar fue entrevistado este jueves 30 de abril a través de un móvil para Desayuno Americano (América), el programa que conduce Pamela David. Allí se refirió principalmente a Manuel Adorni, a quien conoce antes de su salto a la política, cuando era aún un mero tuitero libertario de gran cercanía a un Javier Milei que comenzaba a dar sus primeros pasos con el bloque libertario.

Allí dejó entever la verguenza que le genera decir que fue panelista de su programa Basta Baby, marcando también algunas particularidades del hombre que supo ser vocero presidencial y que ahora ostenta el cargo de jefe de gabinete, señalando su "soberbia" y calificandolo como "un zorro" por ser "un tipo que venía de buen compañero".

Manuel Adorni durante su etapa como panelista de Baby Etchecopar.

¿Qué dijo Baby Etchecopar de Manuel Adorni?

En primera medida, expuso uno de sus comportamientos más curiosos: "Me decían 'que no se le vean las medias que están caídas', se sentaba desparramado, le digo 'Adorni, por favor, sentate bien, estás en cámara'. Trabaja más desde la súplica que desde la profesión y yo lo estimaba, lo comprendía". Tras ello, comentó: "Para el que no lo conoce, Adorni es un tipo extremadamente raro".

Al ser consultado por el motivo detrás de ese adjetivo, ejemplificó: "Te decía 'yo uso sunga en Brasil, me levanto y me sirvo la comida'. Le digo '¿Andás con el traste al aire?'. 'Allá se usa', me respondía". "No coincidía el ser con el hacer", sostuvo.

Seguido a ello, reveló: "Después me decía que pertenecía a un grupo donde se juntaban los sábados a la tarde a debatir las letras de Cacho Castaño y fumar habano, 'nos llamábamos 'los castaños', me decía".