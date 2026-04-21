Scott McTominay, figura del Napoli, homenajeó a Diego Maradona y se viralizó en redes sociales

Scott McTominay, referente del Napoli en el fútbol italiano, reveló un gesto que tuvo en homenaje a Diego Armando Maradona y que fue reconocido por el ámbito del fútbol a nivel internacional. El mediocampista de la Selección de Escocia decidió rendir homenaje a 'Pelusa', ídolo en el conjunto napolitano, con una estatua en su propia casa similar a la que se encuentra en el estadio, un recuerdo que refleja la admiración que siente por el ex futbolista argentino, quien es una figura central en la historia del club y la ciudad.

Antes de este reconocimiento personal, McTominay ya había tenido contacto con la figura de Maradona al llegar a Italia: durante su presentación como jugador del Napoli en 2024 proveniente del Manchester United, el volante de 29 años se mostró impactado por la dimensión de la figura del '10', campeón del mundo con la 'Albiceleste' en 1986, dentro de la institución. Esa conexión inicial con la historia del equipo fue profundizándose con el paso del tiempo, tanto dentro como fuera del campo; además, el impacto que provocó desde su llegada al equipo a base de buenas actuaciones generó un vínculo de cariño entre él y los hinchas,

La trayectoria de Scott McTominay, el nuevo ídolo del Napoli en el fútbol italiano

El mediocampista arribó al Napoli en 2024 tras una extensa etapa en Manchester United, donde se formó y debutó como profesional en 2017. Su traspaso marcó el final de un ciclo de más de siete años en el club inglés, en el que acumuló una gran cantidad de partidos y títulos locales. Ya en Italia, rápidamente logró consolidarse como una pieza importante del equipo, adaptándose a un rol más ofensivo que el que solía desempeñar en la Premier League.

La foto de Scott McTominay junto con la estatua de Maradona que se viralizó en redes sociales.

Su impacto deportivo fue inmediato, ya que se convirtió en uno de los protagonistas del Napoli que conquistó la Serie A en la temporada 2024-25. Durante ese curso, el escocés fue determinante con goles y actuaciones destacadas, lo que le valió el reconocimiento como el jugador más valioso del torneo. Además, su rendimiento lo posicionó como una de las figuras del fútbol italiano y le permitió ganarse el reconocimiento de los hinchas.

En paralelo a su crecimiento futbolístico, su vínculo con la ciudad se fortaleció a partir de gestos como el homenaje a Maradona. La idolatría que el Napoli mantiene por el ex capitán argentino influyó en la integración de McTominay al club, que encontró en esa referencia histórica un punto de conexión con los fanáticos. Y, con menos de dos años siendo parte del plantel, se ganó un apoyo prácticamente incondicional: "Después de mi padre, McTominay es el jugador más decisivo en la historia del Napoli... Es un jugador fundamental. En el Napoli teníamos a Dios en la figura de Maradona, pero para mí McTominay es Jesús", expresó hace unos meses Diego Armando Maradona Jr., hijo del ex jugador de la Selección Argentina.

Los números de Scott McTominay en Napoli