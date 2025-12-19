El sueño de la casa propia: Quintela entregó 206 viviendas financiadas por el Gobierno de La Rioja

En un contexto marcado por la paralización del envío de recursos nacionales destinados a la obra pública y frente a la eliminación de los programas habitacionales nacionales, el gobernador Ricardo Quintela concretó la entrega de 206 viviendas construidas íntegramente con fondos de La Rioja.

El acto fue encabezado por el propio mandatario provincial quien destacó el esfuerzo financiero que realiza la Provincia para sostener la política de vivienda y dar respuesta a una de las principales demandas sociales. Desde el Ejecutivo riojano subrayaron que la continuidad de estas obras fue posible gracias a la decisión de priorizar recursos propios ante la falta de acompañamiento de Nación.

Durante su discurso, Quintela se dirigió tanto a los adjudicatarios como a las familias que aún esperan acceder a una vivienda, y reconoció las tensiones que se generaron en entregas anteriores. “Quiero agradecerles la paciencia, porque en la última entrega muchos estaban molestos pensando que no iban a tener su oportunidad”, expresó el mandatario, al recordar que varias de esas familias hoy lograron concretar el acceso a su casa.

En ese marco, el gobernador llevó tranquilidad a quienes todavía no fueron adjudicados y reafirmó la continuidad del plan habitacional provincial. “Tenemos 544 viviendas para terminar entre este año y el próximo”, aseguró, y remarcó que el Gobierno de La Rioja seguirá destinando fondos propios para garantizar el derecho a la vivienda, aun en un escenario económico adverso.

Compromiso por la política habitacional

Con el fin de otorgar el derecho a la vivienda, el Gobierno de La Rioja entregó viviendas en la localidad de Villa Castelli durante noviembre, en el departamento General Lamadrid. En ese marco, también inició la construcción de nuevas unidades habitacionales en el interior.

Esta obra se pudo llevar adelante con una inversión total de 321 millones de pesos dependiente de los fondos provinciales, y contó con autoridades del Gobierno de Ricardo Quintela. El acto se realizó con motivo de la celebración del 137º aniversario del departamento.

El acto fue encabezado por Teresita Madera quién felicitó a las familias que recibieron su vivienda propia y destacó que estas entregas son resultado del compromiso provincial con la política habitacional. “Estas son las responsabilidades compartidas entre un Gobernador que entiende que la política habitacional es la oportunidad para muchas familias, pero también que entiende que a pesar de los tiempos difíciles que vivimos, del no envío de los fondos a la provincia por parte de la Nación, nosotros vamos a seguir redoblando los esfuerzos”, comparo la vicegobernadora.

Las viviendas poseen una superficie de 64 metros cuadrados y están conformados por dos dormitorios, cocina-comedor y baño. Su diseño incorpora criterios de flexibilidad que permiten futuras ampliaciones según las demandas de cada familia. Asimismo, las casas ya poseen equipamiento sanitario completo y tanque de reserva de agua, y la mampostería de ladrillo, cerámica portante y losa cerámica.