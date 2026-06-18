Nostalgia en el folklore: La Sole revivió un clásico de Los Fronterizos junto a una artista pop y así suena

Soledad Pastorutti lanza una colaboración junto a Zoe Gotusso.

Soledad Pastorutti unieron su universo musical junto a su colega Zoe Gotusso en una colaboración que promete tender un puente entre el pasado y el presente de la canción popular argentina. Las artistas anunciaron el lanzamiento de su propia versión de Serenata del 900 para este jueves a las 18, combinando la potencia y el arraigo tradicional de la santafesina con la frescura, calidez e impronta pop de la intérprete cordobesa.

La pieza elegida para este cruce de estilos tiene una carga histórica dentro de la cultura nacional, grabada y popularizada originalmente por el emblemático grupo Los Fronterizos en 1954. A más de siete décadas de aquel registro que ayudó a definir la época de oro del folklore norteño, esta nueva lectura le devuelve el protagonismo a una melodía de corte romántico y testimonial que supo acompañar y emocionar a fuego a decenas de generaciones a lo largo del siglo pasado.

Lejos de encasillarse en sus zonas de confort, ambas cantantes lograron una amalgama perfecta. Mientras la icónica voz de Arequito aporta la madurez y el respeto por los fraseos criollos, Gotusso le imprime su característico matiz acústico y moderno, demostrando que las composiciones clásicas son capaces de resistir el paso del tiempo y adaptarse a las nuevas estéticas de la industria actual.

Con esta ambiciosa apuesta generacional, Soledad y Zoe no solo rinden un sincero homenaje a las raíces de la música nativa, sino que también logran poner nuevamente en auge una obra fundamental del repertorio argentino. La unión de sus talentos introduce esta joya musical a las audiencias más jóvenes, ratificando la vigencia y la inagotable capacidad de reinvención que tiene el folklore.

Soledad Pastorutti.

La Sole vende réplicas de su icónico poncho

En la historia de la música popular argentina, el poncho trascendió su función de indumentaria tradicional para convertirse en el emblema de una profunda renovación estética. El punto de inflexión se produjo con la irrupción de Soledad Pastorutti, quien a la edad de 15 años modificó la dinámica del folklore nacional mediante el recurso escénico de revolear esta prenda.

En el mercado comercial, la réplica de este accesorio emblemático se posiciona con un valor de venta de 125.000 pesos. Respecto a sus especificaciones técnicas y dimensiones, la pieza registra un peso cercano a los 500 gramos y presenta una superficie de 1,40 por 1,80 metros.

Su proceso de fabricación se compone de un hilado elaborado íntegramente en acrílico HB de alta gama, una elección de material orientada a asegurar la resistencia al desgaste y a conservar los rasgos visuales del diseño de referencia.