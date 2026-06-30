DT Solbakken sufre desde la banda mientras Haaland lleva a Noruega a octavos de final del Mundial

Copa Mundial de la FIFA 2026 - Dieciseisavos de final - Costa de Marfil vs. Noruega

​El entrenador de Noruega, Stale Solbakken, se mostró encantado por su equipo tras la reñida victoria 2-1 sobre ‌Costa de Marfil en ‌los dieciseisavos de final del Mundial el martes, y no escatimó elogios hacia el delantero Erling Haaland.

El gol del triunfo de Haaland, su quinto en el torneo, ha dado lugar a un emocionante enfrentamiento con Brasil el domingo.

Aunque Haaland se ha convertido en un nombre famoso gracias a su ​temible olfato goleador, ⁠Solbakken sigue creyendo que hay aspectos de su juego ‌que están infravalorados.

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"Creo que es el mejor goleador ⁠del mundo, no hay duda al ⁠respecto. Hoy no participó demasiado (...) Creo que tuvo una gran ocasión en la primera parte y volvió a marcar el gol ⁠de la victoria; además, sus estadísticas con la ​selección son de otro mundo", declaró Solbakken ‌en rueda de prensa.

"Tener a un ‌jugador como él aporta tranquilidad al equipo, y está ⁠realmente infravalorado en lo que respecta a la capacidad de retener el balón. Hoy no ha perdido ni un solo balón; no ha participado mucho, pero no ha perdido ​ninguno".

Haaland trabajó ‌duro en la sombra antes de acaparar el protagonismo con el gol de la victoria en el minuto 86 de un partido que a Solbakken no le resultó divertido de ver desde la banda.

El ⁠DT de 58 años, que jugó con Noruega el Mundial de 1998 antes de que su carrera se viera truncada al sufrir un infarto en un entrenamiento en 2001, vivió 90 minutos de gran nerviosismo en los que su equipo se adelantó en el marcador y luego encajó el empate, antes de que ‌Haaland marcara el gol de la victoria.

"Quizá no sea peligroso para la salud, pero no te permite disfrutar del partido", afirmó. "Lo mejor del partido fue la forma en que remontamos tras el empate, porque fue una actuación individual fantástica, pero nos recuperamos ‌y conseguimos que el partido fuera como queríamos, así que ese es el mayor logro".

Con Haaland en tan buena racha goleadora, ‌los noruegos siguen ⁠batiendo récords en el Mundial.

"Es la primera vez que Noruega gana un partido de eliminatoria y ​la forma en que lo hemos hecho contra un equipo fuerte es algo especial, es una actuación histórica", afirmó Solbakken.

Con información de Reuters