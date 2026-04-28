No marcan a nadie: el insólito gol del Bayern Munich ante Paris Saint-Germain en Champions League

Video: el insólito gol de Olise para el 2 a 2 del Bayern ante PSG.

Michael Olise convirtió un insólito gol en el duelo de ida de las semifinales de Champions League entre Bayern Munich y Paris Saint-Germain. El atacante francés recibió un pase de Aleksandar Pavlović y trasladó sin oposición ante la pasividad de Willian Pacho y Marquinhos, quienes en ningún momento salieron al cruce; el extremo de 24 años se metió al área sin problemas, definió al medio del arco y el disparo ingresó tras la floja respuesta del arquero ruso Matvey Safonov. A pesar de que este tanto significó el 2 a 2 parcial, minutos después, casi sobre el cierre de la primera mitad, Ousmane Dembelé puso nuevamente en ventaja al conjunto parisino desde los doce pasos.

¿Cuándo juegan PSG y Bayern Munich?

El partido entre PSG y Bayern Munich por la ida de las semifinales de la Champions League se jugará este martes 28 de abril, a partir de las 16 horas (hora argentina) en el estadio Parc des Princes de París. El encuentro será transmitido en vivo por Fox Sports para toda Latinoamérica y podrá verse también vía streaming a través de Disney+ Premium, Telecentro Play y Personal Flow.

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