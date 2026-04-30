La Bienal de Venecia se ve sumida en una crisis por la dimisión de su jurado artístico

Un transbordador navega por la laguna de Venecia

El jurado completo de la Exposición Internacional de Arte de la Bienal de Venecia dimitió, informaron los organizadores ‌el jueves, una semana ‌después de que había anunciado que no otorgaría premios a artistas de Rusia o Israel.

La Bienal no ha dado ninguna razón para la decisión, que supone una escalada dramática en una disputa que ha sumido en el caos a uno de los eventos de arte contemporáneo más prestigiosos del mundo a ​pocos días de su ⁠inauguración, prevista para el 9 de mayo.

El jurado, compuesto ‌por cinco miembros y presidido por la comisaria ⁠brasileña Solange Farkas, había anunciado la semana ⁠pasada que "en defensa de los derechos humanos" no tendría en cuenta obras de países cuyos líderes se enfrentan a acusaciones ante la ⁠Corte Penal Internacional (CPI).

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Los únicos dos países afectados fueron Rusia ​e Israel. La CPI ha dictado órdenes ‌de detención contra el presidente ruso ‌Vladimir Putin en relación con la guerra en Ucrania, ⁠y contra el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu por la guerra de Gaza.

La decisión de excluir a ambas naciones fue ampliamente criticada en algunos círculos. El escultor israelí Belu Simion Fainaru, ​que expone ‌en Venecia, acusó al jurado de discriminación racial y amenazó con emprender acciones legales.

El evento ha estado en el ojo del huracán político y mediático desde principios de marzo, cuando los organizadores anunciaron que permitirían el ⁠regreso de Rusia a la exposición por primera vez desde la invasión de Ucrania en 2022.

El Gobierno italiano se ha mostrado muy crítico con la decisión, mientras que la Comisión Europea ha afirmado que rescindirá o suspenderá una subvención de 2 millones de euros (2,3 millones de dólares) si el pabellón ruso vuelve a abrir este ‌año.

El presidente de la Bienal, Pietrangelo Buttafuoco, se ha negado a dar marcha atrás, pues sostiene que el festival es "un espacio de convivencia para todo el planeta" sin censura.

La Bienal no criticó al jurado por boicotear a los artistas rusos e israelíes, y ‌dijo que el panel, del que también formaban parte Zoe Butt, Elvira Dyangani Ose, Marta Kuzma y Giovanna Zapperi, actuó con "plena autonomía e ‌independencia".

No quedó claro ⁠de inmediato quién seleccionaría a los ganadores de los premios principales, el León de Oro y el ​León de Plata, ni si las obras de Israel y Rusia volverían a estar en liza.

(1 dólar = 0,8530 euros)

Con información de Reuters