Un multimillonario se ofreció a salvar a los hipopótamos de Pablo Escobar que serán sacrificados

Anant Ambani, hijo del hombre más rico de Asia, Mukesh Ambani, aseguró que está "dispuesto a recibir y cuidar" a los animales

A mediados de abril se conoció que el gobierno colombiano decidió aplicar la eutanasia a por lo menos 80 hipopótamos, sobre un total de 200 animales que viven en el país y que son descendientes de los cuatro ejemplares que había traído el narcotraficante Pablo Escobar para su zoológico personal.

Para evitar esto, un multimillonario de la India se ofreció a ayudar a Colombia para evitar que los animales fueran sacrificados, como está previsto para el segundo semestre del 2026.

Anant Ambani, hijo del hombre más rico de Asia, Mukesh Ambani, aseguró que está "dispuesto a recibir y cuidar" a los animales en su zoológico privado Vantara, en el estado indio de Gujarat.

A través de una carta dirigida al ministro de Medio Ambiente de Colombia, el director ejecutivo del zoológico de Ambani afirmó que estaban listos para brindar a la manada "cuidado de por vida" en la India. "En el centro de esta propuesta está la creencia de Vantara de que toda vida importa y de que tenemos la responsabilidad compartida de proteger la vida siempre que sea posible", decía la carta publicada en la cuenta de Instagram del zoológico.

La llegada de los hipopótamos a Colombia

El país sudamericano alberga actualmente a unos 200 hipopótamos en una amplia región del centro del país, cercana al río Magdalena, una población ​que podría aumentar ⁠a 500 en 2030 y hasta 1000 en ‌2035 si no se adoptan medidas ⁠de control.

La idea de traer los animales de este tipo a la creciente Hacienda Nápoles había surgido tras una visita a otra finca, la Veracruz de los hermanos Ochoa. Escobar tenía la intención de construir su propio zoológico, pero no buscaba tener animales convencionales, sino que quería traer al país especies poco conocidas.

El capo narco tenía entre sus planes conseguir elefantes, cebras, jirafas, dromedarios, hipopótamos, búfalos, canguros, flamencos y avestruces. Además, dispuso de barco y alquiler de aviones para traer a los animales desde donde fuese.

Los intentos de las autoridades colombianas para contener el crecimiento fracasaron, ya que la falta de depredadores y la región fértil y pantanosa de Antioquia proporcionaban las condiciones perfectas para que prosperara este animal originario de África.

Los ambientes colombianos afirmaron que los hipopótamos son una especie invasora y desplazaron a la fauna nativa. En reiteradas oportunidades, las comunidades pesqueras a lo largo del río Magdalena han sufrido ataques de hipopótamos.

¿A dónde irían los hipopótamos?

El zoológico Vantara alberga unas 2000 especies, entre ellas elefantes, tigres y otros animales. Tienen una extensión de más de 1400 hectáreas, ubicadas en Jamnagar, no muy lejos de la refinería de petróleo de Mukesh Ambani, la más grande del mundo.

Sin embargo, el zoológico privado recibió críticas de activistas y conservacionistas de la vida silvestre por numerosas razones, entre ellas la inadecuación del clima cálido y seco de la región para algunos de los animales.