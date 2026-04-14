Colombia: sacrificarán 80 hipopótamos descendientes de los ejemplares traídos por Pablo Escobar

El gobierno colombiano aplicará la eutanasia a por lo menos 80 hipopótamos, sobre un total de 200 que viven en el país y que son descendientes de los cuatro ejemplares que había traído el narcotraficante Pablo Escobar para su zoológico personal. El plan se pondrá en marcha durante el segundo semestre del año con el objetivo de controlar la población exótica, declarada como invasora, en su territorio.

La noticia fue anunciada por la ministra de Ambiente, Irene Vélez, quien precisó que es necesario "actuar para reducir" la población mamífera. Esta acción es necesario para el "cuidado" de los ecosistemas y las especies naturales en referencia al crecimiento poblacional de hipopótamos que amenaza a especies como la tortuga de río y los manatíes, ⁠además de provocar la contaminación de aguas.

El país sudamericano alberga actualmente unos 200 hipopótamos en una amplia región del centro del país, cercana al río Magdalena, una población ​que podría aumentar ⁠a 500 en 2030 y hasta 1000 en ‌2035 si no se adoptan medidas ⁠de control, precisó la funcionaria.

"De acuerdo con las estimaciones, creemos que pueden ser aproximadamente 80 individuos que pudieran entrar en la medida (de ​eutanasia)", precisó ‌la ministra de Ambiente, quien anunció un presupuesto de 7200 millones de pesos (1,98 millones de dólares) para el programa que también incluye medidas complementarias como el confinamiento y la ⁠translocación.

Cómo llegaron los hipopótamos a Colombia

Todo comenzó con un capricho excéntrico del líder narco, pero tres décadas después se convirtió en un grave problema ambiental y de seguridad en el centro de Colombia, donde la especie se reproduce sin control hasta convertirse en un peligro.

La idea de traer los animales de este tipo a la creciente Hacienda Napolés había surgido tras una visita a otra finca, la Veracruz de los hermanos Ochoa. Escobar tenía la intención de construir su propio zoológico, pero no buscaba tener animales convencionales, sino que quería traer al país especies poco conocidas.

El capo narco tenía entre su planes conseguir elefantes, cebras, jirafas, dromedarios, hipopótamos, búfalos, canguros, flamencos y avestruces. Además, dispuso de barco y alquiler de aviones para traer a los animales desde donde fuese.

Una reproducción sin control

En 2022, los casi 200 hipopótamos descendientes de esos primeros cuatro ejemplares provenientes de África fueron declarados por el Estado colombiano como "especie exótica invasora". Desde 2022, la ciencia indicó que "hay que reducir la población (de hipopótamos)" para salvar los ecosistemas, señaló la funcionaria.

Colombia inició hace meses diálogos con los gobiernos de India, México, Filipinas, Ecuador, Perú, Sudáfrica, República Dominicana y Chile para el traslado de algunos ‌animales a zoológicos o refugios de esos países, pero hasta ahora no se han conseguido las autorizaciones necesarias, aseguró ‌Vélez.

Los hipopótamos ⁠que se encuentran en territorio colombiano presentan deficiencias genéticas debido a la endogamia, lo ​que ha reducido el interés de algunas instituciones para su traslado, de acuerdo con el Ministerio de Ambiente.

El plan para el control de los mamíferos contempla dos métodos de eutanasia, una física y otra química, que comenzará con la captura del animal, su sedación y posterior administración de medicamentos “aprobados por expertos en el manejo de estos procesos”. Los 80 ejemplares serán tomados de la Hacienda Nápoles, cercana a la Isla del Silencio, en el río Magdalena, donde se concentra la mayor cantidad de esta ejemplares.