Sevilla vs Real Sociedad: previa, horario y cómo llegan para la fecha 34 de la Liga

El juego entre Sevilla y Real Sociedad se disputará el próximo lunes 4 de mayo por la fecha 34 de la Liga, a partir de las 16:00 (hora Argentina) en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán.

Así llegan Sevilla y Real Sociedad

Los dos equipos llegan al partido tras haber caído derrotados en la última jornada de la temporada actual, por lo que los puntos en juego tienen aún más valor para ambos.

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Últimos resultados de Sevilla en partidos de la Liga

Sevilla busca levantarse de su derrota ante Levante en el El Sadar. En los duelos recientes, ha ganado 1 y ha perdido 3, con 3 goles marcados y con 8 en su arco.

Últimos resultados de Real Sociedad en partidos de la Liga

Real Sociedad cayó 0 a 1 ante Getafe. En los últimos encuentros, obtuvo 1 victoria, igualó 1 vez y perdió en 2 oportunidades. Con 9 goles a favor, ha recibido 10 en contra.

El registro más reciente del torneo muestra al equipo local con 2 victorias y al conjunto visitante con 3 triunfos. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 24 de octubre, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y Real Sociedad lo ganó por 2 a 1.

El local está en el décimo octavo puesto y alcanzó 34 puntos (9 PG - 7 PE - 17 PP), mientras que el visitante ha logrado 43 unidades y está en el octavo lugar en el campeonato (11 PG - 10 PE - 12 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Barcelona 85 33 28 1 4 57 2 Real Madrid 74 33 23 5 5 37 3 Villarreal 65 33 20 5 8 21 8 Real Sociedad 43 33 11 10 12 0 18 Sevilla 34 33 9 7 17 -15

Fechas y rivales de Sevilla en los próximos partidos de la Liga

Fecha 35: vs Espanyol: 9 de mayo - 11:15 (hora Argentina)

Fecha 36: vs Villarreal: 13 de mayo - 14:00 (hora Argentina)

Fecha 37: vs Real Madrid: Fecha y horario a confirmar

Fecha 38: vs Celta: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Real Sociedad en los próximos partidos de la Liga

Fecha 35: vs Betis: 9 de mayo - 16:00 (hora Argentina)

Fecha 36: vs Girona: 14 de mayo - 15:00 (hora Argentina)

Fecha 37: vs Valencia: Fecha y horario a confirmar

Fecha 38: vs Espanyol: Fecha y horario a confirmar

Horario Sevilla y Real Sociedad, según país