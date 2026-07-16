Cuánto dinero gana un encargado de edificio en julio 2026: el salario que cobra

Encargados de edificio. Crédito de foto: Gemini

Los encargados de edificios comenzaron a cobrar en julio de 2026 los salarios actualizados tras el último acuerdo paritario alcanzado por el Sindicato Único de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal (SUTERH). Las nuevas escalas elevan los básicos por encima del millón de pesos en la mayoría de las categorías y mantienen al costo laboral como el componente de mayor peso dentro de las expensas de los consorcios.

Si bien el salario varía según la categoría, la modalidad de contratación y las características del edificio, el sueldo final suele superar ampliamente el básico debido a la incorporación de adicionales previstos por el convenio colectivo.

Cuánto cobra un encargado de edificio en julio de 2026

Las escalas salariales vigentes establecen los siguientes básicos para las principales categorías:

Encargado permanente con vivienda

1° categoría: $1.173.930

$1.173.930 2° categoría: $1.125.017

$1.125.017 3° categoría: $1.076.103

$1.076.103 4° categoría: $978.275

Encargado permanente sin vivienda

1° categoría: $1.348.432

$1.348.432 2° categoría: $1.292.247

$1.292.247 3° categoría: $1.236.063

$1.236.063 4° categoría: $1.123.693

Mayordomo sin vivienda

1° categoría: $1.396.203

$1.396.203 2° categoría: $1.338.028

$1.338.028 3° categoría: $1.279.853

$1.279.853 4° categoría: $1.163.503

Además, otras categorías perciben los siguientes salarios mínimos:

Intendente: $1.638.992.

$1.638.992. Personal de vigilancia nocturna: $1.202.729.

$1.202.729. Ayudante de media jornada (1° categoría): $674.216.

Encargados de edificios: qué adicionales aumentan el salario

Los valores informados corresponden al salario básico. Sin embargo, el ingreso mensual puede incrementarse mediante distintos adicionales contemplados por el convenio colectivo.

Entre los principales conceptos se encuentran:

Antigüedad.

Presentismo.

Horas extras.

Retiro y clasificación de residuos.

Limpieza de cocheras.

Mantenimiento de jardines.

Cuidado de piscinas.

Otras tareas específicas del edificio.

En el caso de los encargados con vivienda, también debe contemplarse el beneficio habitacional previsto por el régimen laboral.

Cuánto cobran empleados del SUTERH

Por qué el sueldo del encargado es el principal gasto de las expensas

El salario del encargado suele representar entre el 40% y el 50% de las expensas de un edificio, aunque el porcentaje puede variar según la cantidad de unidades, los servicios comunes y la infraestructura del consorcio.

Esto ocurre porque el costo no se limita únicamente al sueldo básico. Los consorcios también deben afrontar:

Aportes previsionales.

Contribuciones patronales.

Obra social.

ART.

Aguinaldo.

Vacaciones.

Licencias.

Eventuales reemplazos cuando el encargado toma licencia.

A diferencia de otros gastos del edificio, como mantenimiento o servicios contratados, el costo laboral constituye una obligación permanente regulada por convenio colectivo, por lo que suele ser el rubro de mayor incidencia dentro de las expensas mensuales.

Cómo impactan las paritarias

Las actualizaciones salariales que acuerdan el SUTERH y las cámaras del sector modifican no solo el sueldo básico, sino también los adicionales y las cargas sociales que deben afrontar los consorcios. Por ese motivo, cada incremento paritario suele trasladarse al costo de las expensas, especialmente en edificios que cuentan con encargados permanentes y personal auxiliar.